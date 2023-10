O que são Nutrizes? Por que vão ganhar mais esse mês?

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal, completa 20 anos de existência e continua a desempenhar um papel fundamental na redução da pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil.

Ao longo dessas duas décadas, o programa passou por diversas atualizações e modernizações, ampliando o alcance e os benefícios proporcionados às famílias em situação de vulnerabilidade.

Neste artigo, vamos explorar os avanços recentes do Bolsa Família, com destaque para a implementação de novos benefícios, como o Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN), e analisar o impacto positivo que o programa tem na vida de milhões de brasileiros.

O Programa Bolsa Família: Uma História de Sucesso

O Bolsa Família foi criado em 2003 com o objetivo de combater a pobreza e promover a inclusão social no Brasil. Ao longo dos anos, o programa se consolidou como uma das principais políticas de transferência de renda do país, beneficiando milhões de famílias em todos os estados brasileiros.

O Bolsa Família atua por meio da transferência direta de recursos financeiros para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo o acesso a condições básicas de vida, como alimentação, saúde e educação.

Benefício Variável Familiar Nutriz: Reforçando a Alimentação das Famílias

Uma das recentes atualizações do Bolsa Família é a implementação do Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN), que tem como objetivo reforçar a alimentação das famílias com crianças de 0 a 6 meses em sua composição. Esse benefício adicional de R$ 50 será concedido a 287 mil crianças em outubro, em 283 mil famílias.

Com um investimento direto de R$ 13,9 milhões, o BVN visa apoiar as mães durante a fase de amamentação, garantindo a nutrição adequada para o desenvolvimento saudável dos bebês.



Proteção à Primeira Infância: Benefício Primeira Infância (BPI)

Outro destaque do Bolsa Família é o Benefício Primeira Infância (BPI), que visa ampliar a proteção às crianças de 0 a 6 anos. Esse benefício no valor de R$ 150 será concedido a 9,58 milhões de crianças que integram o núcleo familiar dos beneficiários do programa.

Com um investimento federal de R$ 1,36 bilhão, o BPI contribui para garantir o acesso a condições adequadas de saúde, alimentação e educação na primeira infância, fase crucial para o desenvolvimento humano.

Benefícios Extras para Crianças e Adolescentes

Além do BPI, o Bolsa Família oferece outros benefícios adicionais para crianças e adolescentes. O Benefício Variável Familiar Criança (BV) de R$ 50 será concedido a 12,72 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos incompletos.

Já o Benefício Variável Familiar Adolescente (BVA), também no valor de R$ 50, assistirá 2,89 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos incompletos. Esses benefícios extras contribuem para garantir o acesso a oportunidades de desenvolvimento e educação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A Importância da Frequência Escolar e do Acompanhamento de Saúde

Uma das marcas do Bolsa Família é o incentivo à frequência escolar e ao acompanhamento de saúde das famílias beneficiárias. Para se manterem no programa, as famílias devem cumprir compromissos importantes, como o acompanhamento pré-natal, o cumprimento do calendário nacional de vacinação, o acompanhamento do estado nutricional das crianças e a frequência escolar mínima.

Para crianças de quatro a cinco anos, a frequência escolar mínima exigida é de 60%, enquanto para beneficiários de seis a 18 anos que não tenham concluído a educação básica, a frequência mínima exigida é de 75%.

Bolsa Família e as Regiões do Brasil

O Bolsa Família tem uma abrangência nacional e atende famílias em todos os estados brasileiros. No entanto, algumas regiões se destacam pelo número de beneficiários e pelo valor médio do benefício. O Nordeste é a região com o maior número de famílias atendidas, totalizando 9,7 milhões de famílias e um investimento federal de mais de R$ 6,58 bilhões.

O valor médio do benefício no Nordeste é de R$ 683,75. Em seguida, temos a região Sudeste, com 6,43 milhões de famílias assistidas, um investimento de mais de R$ 4,38 bilhões e um valor médio do benefício de R$ 681,06.

Estados com Maior Número de Beneficiários

Alguns estados se destacam pelo maior número de famílias contempladas pelo Bolsa Família. São Paulo lidera a lista, com 2,68 milhões de famílias beneficiárias, seguido pela Bahia, com 2,54 milhões, e pelo Rio de Janeiro, com 1,78 milhão.

Além desses, outros estados como Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão também possuem mais de um milhão de beneficiários do programa. Esses números refletem a importância do Bolsa Família na garantia de condições mínimas de vida para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

O Bolsa Família e a Proteção Social

O Bolsa Família vai além da transferência de renda e desempenha um papel fundamental na proteção social das famílias. Além dos benefícios financeiros, o programa oferece medidas de proteção em situações de calamidade ou emergência, como chuvas intensas ou estiagem.

Nessas situações, o Governo Federal unifica o pagamento do Bolsa Família para todos os beneficiários no primeiro dia do cronograma do mês, garantindo o suporte necessário às famílias afetadas.

Ademais, o Bolsa Família, ao completar 20 anos, continua a desempenhar um papel essencial na promoção da inclusão social e na redução da pobreza no Brasil. A implementação de novos benefícios, como o BVN, reforça o compromisso do programa em garantir melhores condições de vida para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Com o incentivo à educação, à saúde e à proteção social, o Bolsa Família contribui para o desenvolvimento humano e a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos os brasileiros.