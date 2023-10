o que significa nutrizes? Entenda como funciona o benefício

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que atende as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil. No início de 2023, o Governo Federal deu início à reformulação do programa. Assim, alterou diversas regras e também criou novas diretrizes.

Umas das mudanças está relacionada ao valor do benefício. Nesse sentido, as famílias passaram a ter um piso, além da possibilidade de valores bônus, de acordo com a composição familiar.

Uma das categorias que podem receber o benefício extra são as nutrizes. Mas você sabe o que é uma nutriz? A seguir, confira a resposta para esta pergunta e veja como obter o benefício.

O que é uma nutriz?

Uma nutriz é uma mulher que está amamentando. A amamentação é uma prática fundamental para a saúde e o desenvolvimento das crianças, pois oferece todos os nutrientes e anticorpos necessários para o seu crescimento. Por isso, a denominação “nutriz”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que as mães amamentem seus filhos exclusivamente até os seis meses de idade e complementem a alimentação com outros alimentos até os dois anos ou mais.

Por isso, o Bolsa Família oferece um incentivo financeiro para as nutrizes, visando garantir a segurança alimentar e nutricional das mães e dos bebês.

Quem pode receber o benefício do Bolsa Família como nutriz?

Em primeiro lugar, é importante lembrar que para receber o benefício variável familiar como nutriz é necessário ser participante do programa Bolsa Família. Nesse sentido, confira todas as exigência para ganhar o bônus:



Você também pode gostar:

Ter o dados do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) atualizados nos últimos dois anos;

atualizados nos últimos dois anos; Ter renda mensal por pessoa de até R$ 218;

Estar amamentando uma criança com até seis meses de idade;

Fazer o acompanhamento nutricional da criança no posto de saúde;

Cumprir as condicionalidades do programa nas áreas de saúde e educação.

A nutriz poderá receber o benefício por até 6 meses após o nascimento do seu filho ou filha, no valor de R$ 50 por mês.

Assim, a beneficiária pode receber o pagamento junto com o repasse do Bolsa Família e os demais bônus. Isso porque o programa também prevê o pagamento de acréscimos para outros membros:

R$ 50 para gestantes e integrantes entre 7 e 18 anos incompletos;

R$ 150 para crianças até 6 anos de idade.

Como receber o benefício do Bolsa Família?

As mulheres que têm direito a receber o benefício variável familiar do Bolsa Família não precisam fazer nenhum tipo de cadastro especial. Isso porque o governo já identifica por meio do seu cadastro no CadÚnico e começa a fazer os repasses automaticamente.

Dessa maneira, caso você tenha direito e ainda não recebe é possível que o seu cadastro esteja desatualizado. Assim, para começar a receber, basta fazer a atualização do CadÚnico no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

Como consultar os benefícios do Bolsa Família?

A família que deseja consultar se já foi eleita para participar do Bolsa Família, bem como o valor do benefício e seus acréscimos, podem fazer a consulta de forma online ou presencial. Confira as opções disponíveis:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo CadÚnico;

Aplicativo Caixa Tem;

WhatsApp, no número 0800 104 0104;

Posto de atendimento do Bolsa Família no município.

Por meio desses canais, os beneficiários do Bolsa Família poderão consultar todas as informações sobre o benefício, como o valor, datas de pagamentos e composição dos valores.

Calendário de pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de outubro já foi confirmado pela Caixa Econômica Federal. Os repasses começam no dia 18, para os beneficiário que possuem o NIS com final 1.

Confira o calendário oficial:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Os inscritos podem fazer o saque do benefício por meio das agências da Caixa, caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Além disso, através do aplicativo Caixa Tem, também podem movimentar os valores por meio de Pix, transferências e pagamentos.