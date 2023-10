O retorno garantido no Bolsa Família é uma “regra” que garante que famílias que um dia já foram beneficiadas pelo programa, mas saíram por conta própria, possam ter prioridade caso necessitem retornar.

Trata-se de uma regra que visa trazer mais segurança a essas famílias, visando oferecer subsídios que permitam que esses beneficiários se sintam tranquilos e respaldados pelo programa social.

Para entender melhor esse assunto, continue lendo este conteúdo.

O que significa o retorno garantido no Bolsa Família?

O retorno garantido no Bolsa Família é um benefício para aquelas famílias que, um dia, já participaram do programa. Para que você possa entender melhor, preparamos um exemplo:

Imagine que uma família com renda per capita de até R$ 218 está, hoje, participando do Bolsa Família. Porém, um ou mais membros dessa família conquista um emprego, fazendo com que a renda familiar per capita suba para R$ 700.

A partir disso, a família solicita o cancelamento do Bolsa Família, uma vez que não precisa mais do pagamento desse programa social, pois agora há membros da família que estão empregados.

Porém, o tempo passa e por alguma infelicidade, um ou mais membros da família acabam perdendo o emprego. Automaticamente, a renda familiar também decai por conta disso. A consequência? Uma renda per capita que volta a ser menor do que R$ 218.

Nesse momento, como essa família poderá ter subsídios financeiros se ela já saiu do programa Bolsa Família? É aí que o retorno garantido no Bolsa Família acontece.

Quando essa família procura o CRAS novamente, alegando que perdeu a renda que havia conquistado, torna-se possível fazer o cadastro no programa Bolsa Família novamente. Porém, ao invés de, simplesmente, ir para o fim da fila de espera, essa família terá prioridade para entrar no programa novamente.

Sendo assim, ela não precisará esperar todo o tempo que em outro momento precisou aguardar, mas, sim, estará à frente, de forma prioritária, para receber o benefício novamente.

Essa regra encoraja os beneficiários a cancelarem o benefício ao atingirem melhores condições de vida, pois eles têm a segurança do retorno garantido caso a situação financeira familiar volte a ser um problema mais tarde.

Como isso pode afetar a minha família?

Como vimos, o retorno garantido no Bolsa Família pode afetar positivamente aquelas famílias que já participaram do programa e, por algum motivo, precisam retornar.

Vale destacar que essa regra está associada a situações em que a família, por livre e espontânea vontade, decide cancelar o benefício. Isto é, se porventura o seu Bolsa Família for cancelado apenas quando houver um pente-fino do Governo, essa regra não se aplica.

O cartaz de divulgação do Bolsa Família deixa isso claro quando diz que “as famílias que se desligarem voluntariamente do programa ou perderem renda e precisarem voltar ao programa, terão prioridade no retorno”, ou seja, não menciona cancelamentos feitos por irregularidades detectadas durante a análise do Governo.

Por isso, se a sua renda aumentou para além dos limites do programa, não tente burlar no cadastro. Afinal, se você precisar do Bolsa Família novamente, mais tarde, terá prioridade se agir da forma correta. Pense nisso!