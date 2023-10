Muitos se perguntam o que significa renda per capita no Bolsa Família, para que ela serve e, ainda, por que esse valor é tão importante assim. Afinal, qual a função desse tipo de cálculo?

De maneira resumida, podemos dizer que esse cálculo garante que as famílias que precisam de apoio recebam o pagamento mensal, de forma justa. Dito de outra forma, a função é garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica sejam assistidas pelo Governo.

Porém, como funciona esse cálculo na prática? Neste texto, vamos esclarecer essas dúvidas. Para isso, basta você acompanhar o conteúdo até o fim!

O que significa renda per capita no Bolsa Família?

Possivelmente, você já deve ter ouvido inúmeras vezes que, para fazer parte do Bolsa Família, é necessário estar dentro da regra da renda per capita. Porém, o que isso significa na prática? O que é essa renda per capita?

Basicamente, a renda per capita pode ser entendida como a renda por pessoa da família. Essa renda será usada como base de cálculo para saber se você e sua família estão aptos a receber o Bolsa Família.

Por exemplo, se na sua casa as fontes de renda, somadas, são de R$ 2 mil, e vocês moram em quatro pessoas, basta dividir os R$ 2 mil por quatro e você saberá quanto de renda tem por pessoa, ou seja, qual a sua renda per capita.

Esse cálculo é super simples de fazer, e é importantíssimo para que o Governo Federal possa compreender como está a realidade financeira dos brasileiros, oferecendo a oportunidade de fazer parte do Bolsa Família quando atende a regra da renda per capita do programa.



Você também pode gostar:

Para que serve a renda per capita?

Como vimos, a renda per capita é o cálculo da renda por pessoa da família, e isso ficou claro. No entanto, surge outra dúvida: qual a função desse tipo de cálculo no programa Bolsa Família?

A resposta é bastante simples: com base nesse cálculo, o Governo consegue averiguar quais famílias estão vivendo em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica. Isto é, ele consegue detectar quem pode estar passando alguma necessidade por conta de ter uma renda baixa.

A partir disso, fica mais simples oferecer o pagamento mensal do Bolsa Família para quem realmente precisa desse auxílio, garantindo um repasse de renda que seja mais equilibrado e justo.

Atualmente, a renda per capita para fazer parte do programa Bolsa Família é de até R$ 218. Dito de outra forma, apenas pessoas com renda mensal de até R$ 218 por pessoa podem fazer parte do programa Bolsa Família para receber o benefício.

Como vimos, você pode fazer esse cálculo de um modo simples, somando toda a renda da sua família e dividindo pelo número de pessoas que vive no mesmo lar. O resultado dessa conta será a renda per capita da sua casa.

Caso ela esteja abaixo de R$ 218, fica claro para o Governo que você pode receber o benefício pago todos os meses. Em contrapartida, se ficar acima desse valor de renda per capita, sua família não poderá receber os pagamentos mensais.