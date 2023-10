O que Verstappen precisa para ser campeão no GP do Catar?

Max Verstappen poderá sair do GP do Catar com um novo título debaixo do braço. Contando a corrida deste fim de semana, restam seis rodadas para o fim da temporada, três delas em formato sprint, ou seja, 180 pontos ainda estão em disputa.

O holandês lidera a classificação com 177 pontos sobre o segundo colocado Checo Pérez. Se nada correr mal, o piloto da Red Bull quase certamente conseguirá conquistar o seu terceiro título do Campeonato do Mundo em Losail.

O que Verstappen precisa para conquistar o título de F1 no Catar?

Com 180 pontos ainda a serem distribuídos, Verstappen só precisa adicionar mais três à sua contagem. Com isso, o holandês pode conquistar o título de 2023 simplesmente terminando em sexto na corrida sprint do GP do Catar, que acontece neste sábado. Caso ele esteja empatado em pontos com seu companheiro de equipe, Sérgio Perezseria campeão porque teria mais vitórias.

Deve Verstappen não conseguiu marcar pontos no sábado e Pérez não terminar entre os três primeiros na corrida de velocidade, também seria campeão.

Depois dessa corrida, restarão 172 pontos a serem distribuídos e se o mexicano não terminar no pódio na corrida sprint, a diferença na qualificação será maior que esse valor.

Seria a primeira vez que um piloto seria coroado campeão após uma corrida de velocidade, mas não seria o primeiro a vencer o Campeonato Mundial num sábado. Jack Brabham, Graham Hill, Nelson Piquet e Keke Rosberg também fizeram isso em seu tempo.

Verstappen será campeão na corrida sprint se…

Ele termina em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º.

Ele termina em 7º e Perez não vence a corrida de velocidade

Termina em 8º e Perez não termina em primeiro ou segundo na corrida de velocidade

Sem pontos ou abandono e Perez não sobe ao pódio na corrida de velocidade

Ainda assim, supondo Checo Pérez vencer a batalha no sábado, terminar em oitavo ou melhor pode ser suficiente para Verstappen para conquistar o título, mas estes são os cálculos que teriam de ser feitos após o sprint de sábado.