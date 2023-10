O que você faria SEM o WhatsApp? Confira a lista de quem NÃO ACESSA mais o app

O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais populares globalmente, está prestes a parar de funcionar em determinados modelos de celulares a partir de outubro de 2023. A razão disso é a incompatibilidade desses dispositivos com as atualizações mais recentes do aplicativo.

À medida que o WhatsApp continua a lançar atualizações para melhorar seus recursos e segurança, alguns modelos mais antigos não conseguem atender aos requisitos técnicos. Abaixo, você saberá quais aparelhos não “rodarão” mais o mensageiro.

Modelos que não terão mais a capacidade de rodar o WhatsApp

Com o passar do tempo, o WhatsApp tem liberado atualizações constantes, visando a incorporar novas funcionalidades e reforçar a segurança do aplicativo. Entretanto, alguns modelos mais antigos não têm a capacidade de suportar as versões mais recentes devido a limitações técnicas. Isso pode resultar em dificuldades para os usuários desses dispositivos ao tentar utilizar o aplicativo.

A lista dos celulares afetados inclui um total de 15 modelos:

Xperia S2. Xperia Z. Xperia Arc. Optimus 2X. Optimus G Pro. Droid Razr. Desire HD. Nexus 7. Galaxy Note 2. Galaxy Nexus. Galaxy Tab 10.1. Galaxy S2.

Esses modelos foram identificados como mais antigos e não possuem os requisitos necessários para suportar as atualizações mais recentes do WhatsApp. Portanto, para continuar aproveitando o aplicativo, os usuários desses dispositivos podem precisar considerar a compra de modelos mais recentes.

Se você está incerto se o seu celular está na lista de dispositivos afetados, é fácil verificar nas configurações do seu aparelho. Basta acessar as configurações do sistema operacional e procurar pela seção “Sobre o dispositivo” ou “Informações do telefone”. Lá, você encontrará informações detalhadas sobre o modelo do seu celular e a versão do sistema operacional.

Outra alternativa é acessar a Central de Ajuda do WhatsApp no site oficial do aplicativo. Lá, você pode pesquisar pelo seu modelo de celular e verificar se será impactado pelas atualizações.



O que acontece se o celular não for trocado

Se o seu celular estiver na lista, existem algumas opções a considerar. Primeiramente, verifique se há alguma atualização disponível para o sistema operacional do seu dispositivo. Isso pode permitir que o WhatsApp continue funcionando. No entanto, nem todos os modelos possuem atualizações disponíveis.

Uma segunda opção é utilizar um dispositivo alternativo compatível com as atualizações mais recentes do aplicativo. Se você possuir outro celular ou tablet, poderá fazer o login na sua conta do WhatsApp nesse dispositivo e continuar utilizando-o normalmente. Caso nenhuma das opções anteriores seja viável, será necessário considerar a troca do seu celular por um modelo mais recente, que seja compatível com as atualizações do WhatsApp.

É importante lembrar que o mensageiro não é o único aplicativo de mensagens disponível. Existem várias alternativas, como o Telegram e o Signal, que oferecem recursos semelhantes e são compatíveis com uma ampla gama de dispositivos. Portanto, para aqueles cujos celulares estão na lista de dispositivos afetados, uma possível opção é migrar para um desses aplicativos.

Em resumo, é importante ficar atento às atualizações relacionadas ao WhatsApp. Verifique se o seu celular está na lista de dispositivos afetados e avalie as opções disponíveis para garantir que você possa continuar desfrutando de uma experiência completa de mensagens online.

Vazamento de dados também atinge o WhatsApp

Em maio de 2019, ocorreu uma grande ameaça à segurança digital, relacionada ao popular aplicativo de mensagens WhatsApp. Uma vulnerabilidade permitiu que invasores instalassem programas mal-intencionados em dispositivos móveis dos utilizadores, possibilitando o acesso não autorizado aos seus dados pessoais.

No final do mesmo ano, ocorreu um incidente semelhante que impactou o Facebook e sua subsidiária, o Instagram. Uma falha no Facebook resultou no vazamento de fotografias de utilizadores, incluindo imagens que não tinham publicação prévia, mas apenas guardadas nos stories do Instagram.

Em ambos os casos, decidiu-se que a empresa indenizaria cada utilizador afetado pelo vazamento de informações em R$ 5 mil. Além disso, deve-se pagar um valor de R$ 10 milhões em termos coletivos.