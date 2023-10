O relacionamento de Justin Timberlake – Jessica Biel pode estar em crise após as alegações de aborto de Britney Spears

Britney Spears está programada para revelar em seu próximo livro de memórias, “The Woman In Me”, que ela fez um aborto de Justin TimberlakeO bebê de 2000, quando eles tinham cerca de 19 anos.

Diz-se que esta decisão assombrou Britney. Mais tarde ela teve dois filhos, Sean Preston e Jayden Jamescom o ex-marido Kevin Federline.

“Justino é dono de quem ele era quando ele e Britney estavam juntos, embora sua personalidade, carreira, estilo de vida e prioridades pessoais sejam radicalmente diferentes agora, 20 anos depois”, disse uma fonte ao The US Sun.

“Este livro é um pesadelo para ele porque joga toda a família no caos. O momento dói tanto quanto a própria revelação.

“Justino tinha uma grande queda planejada com novas músicas, mais trabalho com seus velhos amigos no ‘NSYNC e, claro, o próximo capítulo da franquia Trolls, que tem sido uma grande fonte de renda para Justin nos últimos anos.”

Lago Timberlakeque namorou Britney entre 1999 e 2002, casou-se Jéssica Biel em 2012, e eles têm dois filhos, Silas e Phineas.

Livro será lançado em breve

A revelação em BritneyO livro de memórias deixou o casal cambaleando, segundo um amigo da família. O livro, com lançamento previsto para 24 de outubro, deverá lançar luz sobre Britneyo relacionamento com Justinoque fontes afirmam ser o verdadeiro amor de sua vida.

“Não tenho ideia se o aborto foi algo que ele já contou Jéssica sobre porque Justinoo relacionamento com Britney não é algo que ele discuta com seus amigos”, acrescentou a fonte.

“Ele não nega isso, mas para ele, isso foi há um milhão de anos. Justinovai contestar publicamente qualquer um dos Britneyreivindicações, só porque esse não é o estilo dele. Mas ele pode ser forçado pelas circunstâncias.

“Justino havia encerrado este capítulo de sua vida e agora Britney está colocando isso na frente de todos novamente.

“Este é um momento difícil e a estratégia habitual de Justin de apenas deixar as coisas passarem pode não ser suficiente, especialmente neste momento de sua carreira, quando ele está realmente tentando voltar ao jogo em grande estilo.”