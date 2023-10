O relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce é uma grande preocupação para Jason Kelce… Por quê?

Dapesar de expressar seu total apoio ao relacionamento de seu irmão com Taylor Swift, Jason Kelce tem nos últimos dias levantou algumas preocupações em relação ao casal de celebridades mais famoso do momento.

A reação dramática de Taylor Swift ao ataque duro de Travis Kelce Ela sentiu a dor!

O Estrela do Philadelphia Eagles falou com a NBC no domingo e explicou que ele estava preocupado com a segurança de seu irmão. “Certamente tem sido estranho o nível que está agora”, disse ele. “Por um lado, estou feliz por meu irmão que ele parece estar em um relacionamento que o entusiasma e é genuíno. Mas há outro lado onde é tipo, ‘Cara, isso é muito.'”

Jason estava, é claro, se referindo ao enorme atenção que Travis tem recebido tanto do público quanto da imprensa desde que seu relacionamento com a cantora superstar se tornou público. “Ele atingiu outro nível de estrelato”, foram suas palavras exatas.

“Há paparazzi falando sobre ele abastecer o carro antes do jogo de hoje e eu fico tipo, ‘Essa informação é realmente necessária para compartilhar? Este é outro nível de estrelato com o qual normalmente os jogadores de futebol não lidam”, continuou o mais velho dos. dois irmãos.

Skip Bayless destaca o relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Este é outro nível de estrelato com o qual normalmente os jogadores de futebol não lidam Jason Kelce sobre seu irmão Travis

Ele passou a reafirmou que estava feliz por seu irmão, mas insistiu que não tem certeza do tipo de impacto que esse relacionamento poderia ter sobre ele. “Há alguns, eu acho, alarmes às vezes sobre como você sabe, as pessoas excessivamente perseguidas podem ser. Há alguns alarmes, às vezes, sobre como as pessoas excessivamente perseguidas podem ser. .Contanto que não se torne uma ameaça à segurança dele e coisas assim.

Travis comprou recentemente um novo Mansão de US$ 6 milhões. Foi noticiado que ele sentiu necessidade de comprar um imóvel com mais privacidade depois de ter sido perseguido pela imprensa no último mês.