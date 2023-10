O relatório policial de Dwight Howard de seu acusador de agressão sexual vazou

To boletim de ocorrência policial apresentado contra o ex- NBA jogador Dwight Howard vazou, já que o ex-astro do basquete está enfrentando uma ação civil movida contra ele por Stephen Harperque o acusa de agressão sexual e agressão.

As alegações dizem respeito a um incidente ocorrido em 19 de julho de 2021, durante o qual a dupla teve relações sexuais, mas Howard afirma que suas ações foram consensuais.

Dwight Howard faz pouco caso das críticas em meio a acusações de agressão sexualParker Johnson

No relatório, arquivado quase um ano depois e compartilhado pelo Radar Online, Harpista se lista como ex-namorado do campeão da NBA e um terceiro homem nomeado como ‘Kitty Sankofa’ também teria sido suspeito, em informações obtidas pelo spiceend.com.

Depois de flertarem no Instagram em maio de 2021, Harpista foi convidado para Howardresidência na Geórgia, onde tiveram relações sexuais.

Howard diz-se então que saiu da sala e voltou com um homem vestido de mulher, intitulado ‘Gatinha’.

O reclamante então ficou desconfortável e alega que o ex-jogador da NBA fez sexo oral com ele sem consentimento, mas parou quando percebeu Harpista não estava interessado nisso. O incidente supostamente reduziu Harpista às lágrimas.

A polícia convidou Harpista à emissora para ser entrevistado, mas ele não respondeu e o caso foi posteriormente encerrado.

Harpista então iniciou novas ações contra Howard no início de 2023.

Dwight Howard afirma que é inocente

Howard disse que o casal se envolveu em “atividade sexual consensual” e que Harpista estava ciente da presença de gatinha durante as relações íntimas, pois pediu que o processo fosse descartado.

“O que era um encontro consensual privado foi tornado público com fins lucrativos e Sr. espera trazer a verdade à luz em um tribunal”, Howardadvogado, Justin Baileydisse em um comunicado.

“Apesar de ser um alvo fácil devido ao assunto e ao seu status de celebridade, Sr. optaram por confiar no sistema de justiça e confiarão em todos os futuros processos judiciais para falarem por si próprios.”