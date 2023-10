O retorno de Reyna: convocação da USMNT marca a primeira reunião desde a polêmica de Berhalter

To reencontro dramático entre Gregg Berhalter e jovem estrela Gio Reyna está previsto para acontecer no Seleção Masculina dos EUA Campo de treinamento em Nashville. O momento tão esperado segue uma série de polêmicas e desafios que mancharam o relacionamento deles.

Berhalter anunciado Reynaa inclusão no USMNT Convocados de 23 jogadores para os próximos amistosos contra Alemanha e Gana. A decisão surge depois de os dois restabelecerem a comunicação através de uma conversa Zoom.

O relacionamento deles ficou tenso após a Copa do Mundo depois Berhalter mencionou publicamente um incidente envolvendo Reyna. Isto levou a um desentendimento entre Reyna família e Berhaltersque se tornou ainda mais complexo quando as alegações de 1992 ressurgiram contra Berhalter. Em meio a esse caos, o contrato de Berhalter com o USMNT chegou ao fim, com muitos duvidando de seu retorno.

Apesar das probabilidades, Berhalter foi reintegrado em junho, na mesma época Reyna estava ganhando força com dois Liga das Nações da CONCACAF vitórias. A questão de reparar o relacionamento deles permaneceu, ainda mais depois Reyna expressou sua decepção em uma postagem no Instagram. Berhalter admitiu ter procurado especialistas em mediação para ajudar a preencher a lacuna.

Lesões afetaram a progressão de Reyna

ReynaA contribuição de campo também tem sido um tema de discussão. Considerada um grande talento, o papel de Reyna na equipe está no limbo. Inicialmente visto como ala, lesões atrapalharam sua progressão, colocando-o atrás de estrelas como Christian Pulisic e Tim Weah. Isso levou a atritos evidentes, com o comprometimento de Reyna durante o treinamento sendo questionado durante o Copa do Mundo de 2022 preparativos.

No entanto, a dinâmica do plantel evoluiu. Com Pulisic e Weah formando uma forte parceria e o trio de meio-campo de Weston McKennie, Yunus Musah e Tyler Adams solidificando a defesa do time, Reynao lugar de permanece incerto. Mudanças recentes colocaram Reyna em uma posição de meio-campo ofensivo, sugerindo potencial versatilidade em sua função. Berhalter prevê Reyna em três funções: meio-campista central, meio-campista ofensivo e ala.

Para complicar ainda mais a situação é a recente lesão do capitão da equipe Tyler Adams e Reynaa jornada de volta à plena forma com seu clube, Borussia Dortmund. Berhalter, embora interessado em integrar Reyna, enfatizou uma reintrodução gradual para garantir que ele retorne ao Dortmund em ótimas condições.

O reencontro está repleto de dificuldades, exigindo uma gestão cuidadosa dos aspectos pessoais e profissionais. BerhalterO foco da equipe permanece na melhoria da equipe, vendo Reyna como um ativo crítico para o USMNT. O objetivo comum é o sucesso da equipe e, apesar do caminho difícil, ambos parecem comprometidos novamente em alcançá-lo.