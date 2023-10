O segundo tempo de pesadelo de Anthony Davis contra o Denver Nuggets

Tele Los Angeles Lakers teve sua primeira explosão da temporada. Eles caíram claramente para o Nuggets de Denverque minutos antes comemorava o título e duas horas depois comemorava a primeira vitória.

Enquanto Denver tinha uma noite de emoções, LA estava tendo uma dose de realidade. É apenas o primeiro capítulo de um livro de 82, mas alguns torcedores dos Amarelos já estão se autoflagelando sobre a chance de seu time conseguir uma disputa decente pelo título.

O que ficou claro depois do jogo é que Lebron James será menos utilizado ao longo da temporada regular, o que exigirá mais presença e responsabilidade de jogadores como Antonio Davis.

E, para o bem do Lakers, é melhor ‘The Brow’ esquecer seu triste segundo tempo contra o Pepitas.

Jokic supera Davis

No intervalo, Nikola Jokic fez 19 pontos e Antonio Davis tinha 17. No final da partida o sérvio estava com 29 e venceu, enquanto Davis ainda estava com 17 e havia perdido. O que aconteceu foi um segundo tempo em branco para Davis, seu pior tempo de jogo desde que ingressou no Lakers.

AD errou todos os seis arremessos que tentou. Pior que isso, não conseguiu conter nem um Jokic que fez o que quis para completar seu primeiro triplo-duplo da temporada.

No final do jogo, Davis explicou: “Denver começou a formar equipe dupla comigo. Perdi alguns chutes fáceis, próximos e livres. Tento fazer a jogada certa em todos os momentos. Mas está claro para mim que tenho que atirar mais .”

Na verdade, o Lakers deu continuidade à tendência das últimas temporadas. LA perdeu cinco partidas consecutivas em casa desde 2019 e contra o Denver não foi exceção. A imagem deixada por Davis é mais preocupante do que a derrota em si mas, mais uma vez, é apenas o primeiro jogo de 82.