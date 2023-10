O serviço florestal dos EUA não pode dizer se o novo vídeo do Pé Grande no Colorado é real

Algumas pessoas acham que o Pé Grande acabou de fazer uma aparição legítima no Colorado e, curiosamente, a agência dos EUA responsável pela localização do suposto avistamento… não está totalmente descartando isso como besteira, ou pelo menos é o que parece.

Um representante do Serviço Florestal do USDA – que tem jurisdição sobre a Floresta Nacional de San Juan – disse ao TMZ … eles estão bem cientes desta nova “evidência” em vídeo gravada no fim de semana passado, mas não estão preparados para opinar tem sua validade.



Especificamente, o Serviço Florestal diz: “O Serviço Florestal do USDA não pode especular ou fornecer comentários sobre a autenticidade do vídeo. Alertaremos a mídia se e quando um Sasquatch for avistado por funcionários em terras do Sistema Florestal Nacional. “

A resposta parece muito irônica, mas é interessante – a agência que trata de espécies ameaçadas e outros animais selvagens não está dizendo diretamente que o vídeo é falso. É essencialmente dar o velho… não podemos confirmar nem negar.

Para que conste, o Serviço Florestal nos diz que NÃO está investigando mais nada – uma indicação muito boa de que não acredita que o “elo perdido” esteja vagando pelo Colorado.



É claro que os defensores da verdade do Sasquatch vão acreditar no que quiserem – a maioria riu o avistamento considerado uma farsa, mas alguns na comunidade do Pé Grande (sim, há muitos deles) disseram que este é o verdadeiro McCoy.

Nunca houve um corpo do Pé Grande encontrado ou estudado, obviamente… então, até que isso aconteça, os céticos continuarão revirando os olhos.