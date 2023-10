O sincero tributo de Gwyneth Paltrow a Matthew Perry: boas lembranças de um verão mágico em Massachusetts

Gwyneth Paltrow, atriz renomada e a mente criativa por trás Gosmaofereceu uma comovente homenagem ao falecido ator Matthew Perry após seu trágico falecimento.

Paltrowde 51 anos, relembrou um breve romance que compartilhou com Perry durante o verão de 1993uma época em que ambos estavam à beira da fama.

Compartilhando uma foto jovem de Perada com seus seguidores no Instagram, Paltrow revelou que seus caminhos se cruzaram no Festival de Teatro de Williamstown em Massachussets.

Os dois jovens atores passaram a maior parte daquele verão imersos em apresentações teatrais.

Paltrow: Matthew era tão engraçado e tão doce

Em sua legenda sincera, Paltrow relataram os momentos vibrantes que compartilharam: “Conheci Matthew Perry em 1993, no Williamstown Theatre Festival, em Massachusetts. Nós dois estivemos lá a maior parte do verão fazendo peças. Ele era tão engraçado, tão doce e muito divertido de se estar. Saímos para nadar em riachos, tomei cerveja no bar da faculdade local, beijei-me em um campo de grama alta. Foi um verão mágico.

Durante o período, Perada já havia filmado o piloto da icônica série de TV ‘Friends’, embora ainda não tivesse ido ao ar.

Paltrow compartilhou insights sobre seu estado de espírito na época, observando: “Ele estava nervoso, esperando que sua grande chance estivesse chegando. Era. Ficamos amigos por um tempo até nos separarmos, mas eu sempre ficava feliz em vê-lo quando o via.”

O homenagem emocionante concluiu com Paltrow expressando sua tristeza: “Estou super triste hoje, assim como muitos de nós. Espero que Matthew finalmente esteja em paz.

Perry também já havia escrito sobre seu breve relacionamento em seu 2022 livro de memórias, ‘Amigos, amantes e a grande coisa terrível’ onde ele mencionou uma curta “sessão de amassos em um armário” antes de ‘Friends’ se tornar um fenômeno mundial.

Colegas de elenco de ‘Friends’ preparam declaração conjunta

Como notícias de Perry morte prematura com a idade de 54 chocou o mundo, com relatos de seu trágico falecimento devido a um aparente afogamento, a indústria do entretenimento lamentou a perda de uma figura icônica.

Suas co-estrelas de ‘Friends’, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, e Lisa Kudrowdizem ser preparando uma declaração conjunta para lembrar seu querido amigo e colega.

Uma fonte da indústria transmitiu a profundidade da dor do elenco, afirmando: “O elenco está sofrendo com a perda de seu irmão porque isso é o que Matty era – seu irmão. É simplesmente devastador.”

Além de seu ‘Amigos’ família, Perry parentes e os criadores do programa, bem como seus pais na tela, Kathleen Turner e Morgan Fairchildcompartilharam homenagens ao ator talentoso.