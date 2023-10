O superfã do Rangers, Patrick Mahomes, comemora a saída de Adolis Garcia do RH no Jogo 1

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes é um rangers do Texas superfan e ele foi ao X (Twitter) sexta à noite para comemorar Adolis Garcia acertando um home run na 11ª entrada contra o Arizona Diamondbacks para fechar o jogo 1 do Série Mundial da MLB 2023 no Globe Life Field.

Mahomes, 28 anos, tuitou pela primeira vez o que todo mundo estava pensando depois do home run: “selvagem!” Ele então retuitou um vídeo do oficial MLB conta do vencedor do jogo de Garcia.

Patrick Mahomes Sr nunca esqueceu seu confronto humilhante com Ken Griffey JrParker Johnson

Em seu tweet “selvagem”, Mahomes adicionou emojis flexíveis e um “Série Mundial“hashtag, que exibe um ícone de O Troféu do Comissáriodado ao campeão da MLB.

O home run de Garcia completou a recuperação do Rangers, que perdia por 5-3 na nona entrada, e foi capaz de forçar entradas extras para roubar o jogo 1.

Patrick Mahomes nasceu e foi criado no Texas

Mahomes nasceu e cresceu em Tyler, Texas e estudou Universidade de Tecnologia do Texas. Ele cresceu como fã dos Rangers e continua a apoiá-los quando o Royals de Kansas City não estão em disputa, conforme informado pelo QB alguns dias antes.

“Eu era um grande fã do Rangers quando cresci, especialmente nos anos do ensino médio, quando eles estavam chegando à World Series e (perderam) dois deles”, disse Mahomes à imprensa. “Pude ir a alguns desses jogos, então era fã do Rangers. Acho que é o meu time se o Royals não estiver na disputa.

“Então, estou feliz por eles chegarem à World Series. Shane Buechele também é um grande fã dos Rangers. Então mandei uma mensagem para ele quando eles chegaram lá. Então é legal ver. E espero que eles saiam e ganhem.”