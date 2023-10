O suposto sequestrador de Charlotte Sena supostamente queria dinheiro de um acordo

O suposto sequestrador de Charlotte Sena, de 9 anos, pediu resgate para colocar as mãos em uma parte de um acordo multimilionário, de acordo com um novo relatório.

Ross supostamente sequestrou Sena e exigiu o resgate de US$ 50 mil em um bilhete que deixou na casa dos pais dela porque estava “com dificuldades financeiras”, disse sua ex-namorada, Amanda Preece, ao The Mail.

No sábado passado, Ross supostamente raptou Sena enquanto ela andava de bicicleta no Moreau Lake State Park, enquanto a menina estava de férias com os pais no interior do estado de Nova York.