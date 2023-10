O suspeito do assassinato de Tupac, Duane ‘Keffe D’ Davis, aparece no tribunal: ele será considerado culpado?

A autodenominado gangster que a polícia e os promotores dizem ter planejado a morte a tiros de Tupac Shakur em Las Vegas em 1996 deve fazer sua primeira aparição na quarta-feira perante um juiz de Nevada.

Duane “Keffe D” Davis, 60, foi preso na sexta-feira durante uma caminhada matinal perto de sua casa no subúrbio de Henderson. Poucas horas depois, uma acusação do grande júri foi revelada no Tribunal Distrital do Condado de Clark, acusando-o de assassinato.

Os grandes jurados também votaram para adicionar melhorias nas sentenças para o uso de arma mortal e suposta atividade de gangue. Se Davis for condenado, isso poderá acrescentar décadas à sua sentença.

Davis negou um pedido da Associated Press para uma entrevista na prisão onde ele está detido sem fiança. Os registros do tribunal não listam um advogado que possa comentar em seu nome.

Davis era um suspeito no caso e admitiu publicamente seu papel no assassinato em entrevistas antes de seu livro de memórias revelador de 2019, “Lenda da Rua Compton.”

“Há uma coisa que é certa quando se vive esse estilo de vida de gangster”, escreveu ele. “Você já sabe que o material que você lança vai voltar; você nunca sabe como ou quando, mas nunca há dúvida de que isso vai voltar.”

Os comentários do próprio Davis reavivaram a investigação policial que levou à acusação, disseram a polícia e os promotores. Em meados de julho, polícia de las vegas invadiram a casa de Davis, chamando atenção renovada para um dos mistérios mais duradouros da música hip-hop.

Os promotores alegam que o assassinato de Shakur resultou de uma rivalidade e competição pelo domínio de um gênero musical que, na época, era apelidado de “gangsta rap”. Ele colocou membros da Costa Leste de uma seita de gangues Bloods associada ao magnata do rap Marion “Suge” Knight contra membros da Costa Oeste de uma seita Crips que Davis disse liderar em Compton, Califórnia.

A tensão aumentou em Las Vegas, na noite de 7 de setembro de 1996, quando uma briga começou entre Shakur e o sobrinho de Davis, Orlando “Baby Lane” Anderson, no hotel-cassino MGM Grand após uma luta de peso pesado luta pelo campeonato de boxe vencida por Mike Tyson.

Knight e Shakur foram para a briga, assim como os membros do South Side Crips”, disse o promotor Marc DiGiacomo na semana passada no tribunal. “E (Knight) trouxe sua comitiva, que envolvia Mob Piru membros de gangues.”

Após a briga no cassino, Knight dirigiu um BMW com Shakur no banco do passageiro da frente. O carro foi parado em um sinal vermelho perto da Las Vegas Strip quando um Cadillac branco parou no lado do passageiro e começou um tiroteio.

Baleado várias vezes, Shakur morreu uma semana depois, aos 25 anos. Knight foi atingido de raspão por um fragmento de bala.

Davis disse que estava no banco do passageiro dianteiro do Cadillac e entregou um Revólver calibre .40 para seu sobrinho no banco de trás, de onde disse que os tiros foram disparados.

Em Nevada, uma pessoa pode ser condenada por homicídio por ajudar outra pessoa a cometer o crime.

Entre as quatro pessoas que estavam no Cadillac naquela noite, Davis é o único que ainda está vivo. Anderson morreu em um tiroteio em maio de 1998 em Compton. Antes de sua morte, Anderson negou envolvimento na morte de Shakur. O outro passageiro do banco de trás, DeAndre “Big Dre” ou “Freaky” Smith, morreu em 2004. O motorista, Terrence “Bubble Up” Brown, morreu em um tiroteio em 2015 em Compton.

Cavaleiro, agora com 58 anos, agora cumpre pena de 28 anos de prisão por atropelar e matar um empresário de Compton do lado de fora de uma lanchonete em janeiro de 2015.

O xerife Kevin McMahill, que supervisiona o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, reconheceu as críticas de que sua agência demorou a investigar o assassinato de Shakur.

“Esse simplesmente não foi o caso”, disse McMahill. Ele chamou a investigação “importante para este departamento de polícia.”

A irmã de Shakur, Sekyiwa “Set” Shakur, emitiu um comunicado descrevendo a prisão como “um momento crucial”, mas não elogiou as autoridades que investigaram o caso.

“O silêncio dos últimos 27 anos em torno deste caso falou alto na nossa comunidade”, disse ela.