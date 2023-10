O técnico de Islam Makhachev espera que Alexander Volkanovski ‘arrisque mais’ na revanche

Islam Makhachev pode estar a enfrentar a versão mais perigosa de Alexander Volkanovski até agora.

O técnico de Makhachev, Javier Mendez, espera que Volkanovski empregue uma estratégia ofensiva agressiva quando desafiar Makhachev pelo título dos leves pela segunda vez em oito meses no UFC 294, no próximo sábado. Volkanovski, atual campeão dos penas, perdeu por decisão unânime para Makhachev no UFC 285, mas tem uma chance de redenção após substituir em cima da hora o lesionado Charles Oliveira.

O primeiro encontro foi uma disputa emocionante de cinco rounds, digna do entusiasmo de campeão contra campeão, e Mendez está pronto para Volkanovski deixar tudo no octógono na revanche.

“[Volkanovski is] vou fazer mais”, disse Mendez Rádio de envio (transcrição via Denis Shkuratov). “Ele vai se arriscar. Ele vai se arriscar mais do que da última vez. Ele não vai se preocupar com as quedas, porque obviamente sobreviveu ao chão da última vez e também fez seu melhor trabalho no chão, não na trocação. Então, ele não vai ter medo de nada.

“Essa é a única coisa que sinto que ele vai fazer, ele vai gozar e vai jogar. Ele não será muito cauteloso. Ele só vai gozar porque sente que pode lidar com o que quer que seja quando tiver que arremessar. Mas veremos. Quero dizer, você pode sentir o que quiser, mas quando você está lá, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que alguém pensa, é o que esses dois vão fazer. E eles podem lidar com isso? Estou dizendo que sim, mas quem sabe?”

Parte do motivo pelo qual Mendez e sua equipe estão entusiasmados com o fato de Makhachev enfrentar um oponente que ele derrotou recentemente é a oportunidade de provar definitivamente que Makhachev é o melhor lutador peso por peso do ramo. Por Makhachev ser o maior lutador do confronto e pela estreita margem de vitória em sua primeira luta contra Volkanovski, o campeão dos leves não foi coroado o rei peso por peso unânime após o UFC 284.

Makhachev está atualmente em segundo lugar atrás de Volkanovski no ranking Pound-for-Pound do MMA Fighting e em terceiro atrás de Jon Jones e Volkanovski no ranking oficial do UFC.

Embora Mendez antecipe outra vitória, ele não chegará ao ponto de prever uma finalização.

“Esse ótimo cardio não vai permitir [Volkanoski] desaparecer a qualquer momento”, disse Mendez. “A menos que ele esteja sendo danificado, ele não irá desaparecer. Então, se ele não estiver muito machucado, ele vai aguentar cinco rounds. Estou esperando uma guerra de cinco assaltos como da última vez. É isso que estou esperando.

“Eu não gosto de ir cedo ou isso e aquilo. Gosto de percorrer toda a distância, então minha mente está envolvida durante os cinco rounds, então tenho que respeitar o quão grande campeão ele é e tenho que continuar a respeitar isso como fiz da última vez. Tenho que respeitá-los novamente e é isso que vou fazer. Não vou desrespeitar o quão bom ele é. ‘Oh, vamos acabar com ele no primeiro ou no segundo round.’ Não. Aos meus olhos, de jeito nenhum.”

Volkanovski vem pedindo outra tentativa de Makhachev quase imediatamente após a leitura do veredicto da primeira luta. Após a derrota, Volkanovski voltou ao peso pena, onde defendeu com sucesso seu título com uma vitória desequilibrada por nocaute técnico no terceiro round sobre Yair Rodriguez no UFC 290. Desde então, ele tem mencionado frequentemente em entrevistas que está de olho na revanche de Makhachev.

É uma revanche que Mendez também queria e, agora que chegou, considera uma bênção para ele e para o UFC.

“Eu estava pensando, eu queria que isso acontecesse ou algo assim?” Mendez disse. “Porque quem estava falando era de mim, para mim essa é a luta que eu acho que precisa acontecer. Porque eu queria essa luta para mim, pessoalmente. Não para o Islã. O Islão lutará contra qualquer um, mas eu queria este para mim, porque senti que havia assuntos inacabados. Não que eu estivesse pensando: ‘Ah, não vencemos’. Vencemos – e vencemos claramente, aos meus olhos. Vencemos claramente. Acho que aos olhos de todos, quando assistirem, desliguem o volume, assistam à luta e verão que o Islã venceu a maioria de todos os rounds. Se não fossem os últimos 45 segundos do quinto round, ele definitivamente perdeu aquele, mas fora isso… mas ainda assim, tem muito, ‘Não, isso, não aquilo’. Então, eu só quero clareza. Eu quero clareza. E o Islão merece, na minha opinião, ser o número um, peso por peso. E isso vai justificar isso.”

“Para o UFC, acho que eles fizeram uma luta principal ótima, agora fizeram uma luta principal bem melhor”, acrescentou Mendez. “Eles tiveram, na minha opinião, a maior rivalidade de todos os tempos na história de campeão contra campeão do UFC.”

Assista à entrevista completa de Mendez com Rádio de envio abaixo.