Sean Casey partiu do Ianques de Nova Iorqueao revelar que não retornará como técnico de rebatidas em 2024, após uma temporada péssima para os 27 vezes vencedores da World Series, embora seu motivo não esteja relacionado ao beisebol.

Casey se juntou à organização durante o intervalo do All-Star quando Dillon Lawson foi demitido da função de técnico de rebatidas, mas sempre planejou reavaliar seu futuro com o time no final da temporada e agora foi tomada a decisão de sair.

É um golpe para o 27 vezes campeão mundial, que teria interesse em manter seus serviços para o próximo ano e manteve breves discussões com ele entre Aaron Boone (Gerente e Brian Cashman (Gerente Geral) no último dia da temporada.

“Foi uma decisão difícil para mim”, disse Casey ao podcast ‘The Mayors Office’. “Não foi feita nenhuma oferta, mas acho que poderia ter voltado se quisesse. Esse momento agora não é perfeito para mim. Veremos o que acontece nos próximos anos aqui.”

“Boonie e eu conversamos sobre voltar no próximo ano e como seria”, acrescentou Casey. “Antes que qualquer oferta pudesse ser trocada entre nós dois, eu apenas disse a ele que não poderei voltar no ano que vem, só porque estou com minhas duas filhas em casa. Minha filha Jillian tem 13 anos, minha filha Carlie é 17.

“Acho também que, ao me divorciar há alguns anos, tive aquelas meninas 50% das vezes.

Talvez seja uma boa notícia para os torcedores do time de Nova York, que terminou em quarto lugar na divisão Leste da Liga Americana e ficou em penúltimo lugar em média de rebatidas, apenas melhor que 0,309. Atletismo de Oakland por apenas 0,004.

É particularmente chocante ser um pouco melhor do que a franquia californiana, com uma fração do orçamento e nomes de estrelas que também são suspeitos de serem intencionalmente prejudicados pelos fãs, à medida que sua disputa de realocação contra a cidade de Oakland continua.

Quando é a Série Mundial de 2023?

30 equipes competiram na edição de 2023 do Liga Principal de Beisebol mas agora restam apenas dois, um representante da Liga Americana assumirá um representante da Liga Nacional como o rangers do Texas (AL) enfrentar o Arizona Diamondbacks (NL).

O Rangers venceu a American League Championship Series por 4-3, depois de voltar para eliminar seus rivais interestaduais e atuais campeões, o Houston Astros, enquanto os Diamondbacks eliminaram o vice-campeão do ano passado, o Filadélfia Philliesem mais uma série de sete jogos da Série do Campeonato da Liga Nacional.

É a primeira vez que os Rangers participam de uma World Series desde 2011, enquanto os Diamondbacks jogam pela primeira vez desde 2001 – que venceram os Yankees por 4-3.

A World Series está marcada para 27 de outubro e vai até 4 de novembro, no máximo, e o Rangers terá a vantagem de jogar em casa devido a um melhor recorde na temporada regular. Será transmitido pela Fox, Fox Desportes e MLB International.