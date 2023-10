O técnico do Colorado Buffaloes, Deion Sanders, é capa da revista TIME

Tele Treinador Principal pessoa Deion Sanders conseguiu construir ao longo da última década deu um passo que pode ser considerado surpreendente para alguns. Mas quem acompanha sua carreira dirá que esta é uma honra que cabe a Deion Sanders como um todo e que homenageia sua vida incrível. Começar sua vida como um jovem atleta que se tornaria um jogador bidirecional na MLB e na NFL já é impressionante o suficiente. Nessa época, Deion Sanders foi capa das mais prestigiadas revistas e ampliou sua figura icônica. Deion era o garoto da capa do Revista ESPN, Sports Illustrated, Guia de TV, GQ, Beckett, Inside Sports, entre muitos outros. Mas a nova capa que ele enfeita é de um nível totalmente novo até para ele.

Coach Prime faz capa da TIME

A notícia foi divulgada na manhã de sexta-feira, Deion Sanders foi capa da revista TIME pela primeira vez na vida. Uma honra que pode ser uma faca de dois gumes porque já houve alguns vilões importantes nessa capa antes. No entanto, o Coach Prime faz parte desta nova edição pelos motivos certos. Ao lado da foto tirada especificamente para esta capa, você pode ler: “The Believer. Como Deion Sanders está mudando o futebol para sempre.” O impacto foi ininterrupto e totalmente frontal em um dos aspectos mais apaixonantes do futebol americano. O baile universitário é onde as pessoas continuam esperançosas de que este jogo não seja apenas um negócio. com seu método único de motivação, Deion Sanders está causando um impacto enorme que está se tornando difícil de descrever.

O escritor Sean Gregory fala sobre a ascensão do Coach Prime para se tornar o homem mais popular nos esportes americanos atualmente. Sua personalidade de pregador ressoa em todo o país enquanto ele discute a diversidade entre os treinadores de futebol da NCAA. Sanders também fala sobre os métodos que ele usa e como eles prejudicaram seus rivais. A edição traz homenagens específicas de pessoas de sucesso como The Rock DaBabye muitas histórias de como Sanders está remodelando esse esporte desde sua essência. Mesmo que os Buffaloes não ganhem nada nesta temporada, o impacto do Coach Prime é inquestionável. Essa é a principal razão pela qual seu fenômeno ganhou destaque na edição deste mês da TIME.