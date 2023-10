O técnico do Giants, Brian Daboll, parece estar farto das interceptações de Daniel Jones

TA temporada de 2023 da NFL terminou começo horrível para o Gigantes de Nova York. Depois de chegar aos playoffs na temporada passada sob o comando do Treinador do Ano Brian Dabollo front office contratou o quarterback Daniel Jones para uma extensão de quatro anos no valor de US$ 160 milhões na entressafra. Jones fez o suficiente em 2022 para garantir isso, jogando um futebol sem erros e sendo eficiente no ar e no solo.

Até agora, neste ano, Jones está fazendo exatamente o oposto. Seus números de corrida são bons, mas ele tem sido um dos zagueiros menos eficazes em termos de passes. Em quatro jogos, ele está empatado na NFL lidera em interceptações com seis, suas jardas por tentativa são menos de seis e ele também é perdeu quatro fumbles. Ele deixou de ser o melhor da liga 1,1 porcentagem de interceptação para 4,6.

Daboll perde o controle com a interceptação de Jones

Na noite de segunda-feira contra o Seattle Seahawks, tudo veio à tona. Os Giants apenas reuniram três pontos totaisenquanto Jones jogou duas interceptações. A primeira foi uma decisão terrível da linha de cinco jardas dos Seahawks que levou a um Devon Witherspoon escolha seis de 97 jardas. O lançamento foi tão imprudente que Daboll foi visivelmente chateado quando viu isso no tablet.

Jones não terminou lá. Mais tarde, ele lançou outra interceptação enquanto o time tentava voltar ao jogo.

Assim que o jogo terminou, Daboll foi questionado sobre o “altercação“nos bastidores. Ele disse que estava tentando obter a perspectiva de Jones sobre sua decisão de arremesso. Sua resposta quando questionado sobre o que ele queria que o quarterback fizesse na jogada:”Obviamente, não lance uma interceptação“.

Brian Daboll responde perguntas sobre discussão com Daniel Jones@cjzero/Twitter

Com 1-3 e o time parecendo tão inepto, Jones e Daboll podem estar na berlinda no ataque. Daboll deveria ter mais controle do que Jones devido ao péssimo jogo do quarterback, mas seu contrato não dá ao time uma limpeza até 2025.