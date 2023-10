O técnico Prime do Colorado defende o filho Shilo Sanders sobre a expulsão na derrota para a UCLA

Búfalos do Colorado segurança Shilo Sanders foi ejetado por “segmentação” Bruins da UCLA correndo de volta Carsen Ryan na primeira metade do sábado NCAA jogo de futebol americano universitário no Rose Bowl Stadium. Deion Sandersque contestou a ligação sem sucesso, defendeu o filho durante uma entrevista no intervalo.

Treinador Principal56, chamou a ejeção de “horrível” enquanto estava no ar com abc. Os Buffaloes perdiam para os Bruins por 6-7 no intervalo, mas Carlos KellyA defesa do time sofreu um grande golpe com a expulsão de Shilo, que ocorreu a 3:23 do fim do segundo quarto.

Shilo, 23, forçou um fumble no início do jogo. UCLA Carson Steele não conseguiu segurar a bola de futebol quando o safety foi abordá-lo em sua corrida.

Colorado perdeu por 16-28 como quarterback do Buffaloes Shedeur Sanders não conseguiu superar a pressão da defesa da UCLA.

Shedeur Sanders sob ataque constante

Shedeur, de 21 anos, completou 27 de 43 passes para 217 jardas e um touchdown, apesar de estar sob pressão constante durante toda a noite.

A linha ofensiva do Colorado permitiu 24 pressões, 17 rebatidas, 13 knockdowns e sete sacks.

Os Buffaloes agora têm um recorde de 4-4 depois de iniciar a temporada com três vitórias consecutivas seguidas de três derrotas consecutivas.