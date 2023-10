O tiroteio em massa em Lewiston, Maine, pode ser ouvido em vídeo a 800 metros de distância

ÓNa noite de quarta-feira, os Estados Unidos foram abalados pela notícia de um tiroteio em massa em Lewiston, Maine que sobrou 22 pessoas mortas e pelo menos 60 feridos.

Como tiroteios em massa continuar ano após ano, as mídias sociais desempenham um papel importante na cobertura nacional. De investigar principal suspeito Robert Card para estes horríveis relatos em primeira mão da tragédia, a Internet dá-nos olhos e ouvidos no terreno, mesmo a oitocentos metros de distância.

Tiros de tiroteio no Maine são ouvidos a oitocentos metros de distância

Este vídeo postado no TikTok pintou a imagem de Lewiston, Maine: uma área suburbana tranquila, com folhas no chão indicando um frio do final do outono no ar noturno. Através da escuridão, vários estalos altos perfuram o silênciodando uma sensação de guerra a esta cidade na Nova Inglaterra.

“O fato de pessoas serem mortas ao ouvir isso…muitas orações às famílias”, disse o comentário mais curtido no TikTok.

Com base na legenda, o vídeo alegou ter sido feito a oitocentos metros de distância do tiroteioque ocorreu em vários locais, incluindo Recreação nas horas vagasuma pista de boliche na Mollison Way, e Restaurante Schemengees Bar e Grill na Lincoln Street em Lewiston, começando por volta das 18h56 ET, de acordo com autoridades locais.