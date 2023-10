O torcedor do New York Knicks, Omer Neutra, entre os americanos sequestrados pelo Hamas

A uma mobilização massiva está em andamento na cidade de Nova Iorque como o jovem Omer Neutra de Long Island foi confirmado como um dos americanos sequestrados que está sendo mantido refém por Hamas. O grupo palestino que entrou Israel no último sábado e matou centenas na madrugada, fez vários reféns e os levou para Gaza. Desde então, o Israel Governo liderado pelo primeiro-ministro Benjamim Netanyahu tem bombardeado continuamente a cidade de Gaza e também matou centenas de palestinianos. Este conflito está a entrar na sua segunda semana sem sinais de parar tão cedo e o mundo inteiro está dividido entre aqueles que apoiam Israel e aqueles que apoiam Palestina.

Omer Neutra tem 21 anos e acredita-se que esteja vivo

De acordo com CNNum membro do consulado israelense chegou à casa de Long Island Ronen e Orna Neutra para dar-lhes a terrível notícia. Eles são pais de Omer e estão profundamente preocupados com o filho. Orna revelou ao pessoal da CNN que recebeu a notícia, mas não recebeu maiores explicações. Ambos permanecem esperançosos Omer Neutra ainda está vivo e pode voltar para casa em segurança se as negociações entre Hamas e os Estados Unidos da América ocorrem. Mas a situação é actualmente extremamente difícil, uma vez que o Estado de Israel jurou destruir completamente o Hamas, colocando pessoas como Omer em perigo mortal.

De acordo com seus pais, Omer decidiu tirar um ano de folga antes de entrar Universidade de Binghamton para ingressar no exército israelense e seguir os passos de seus pais. Recentemente, Omer se juntou ao Forças de Defesa de Israel e rapidamente ascendeu ao posto de comandante. Na sexta-feira anterior ao ataque, Omer falou com os pais pela última vez. Existem várias fotos dele circulando nas redes sociais em um esforço para trazê-lo de volta para casa. Omer Neutra é um Knicks de Nova York fã como o resto de sua família. Juntos, já assistiram a muitos jogos antes de ele viajar a Israel para servir o Governo.