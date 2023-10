O verdadeiro peso de Shaquille O’Neal no tricampeonato do Lakers deixa Tom Brady surpreso

Ttrês horas NBA campeão Shaquille O’Neal ainda escondia um segredo de seu tempo na quadra, que ele revelou recentemente durante uma conversa com Tom Brady. O peso real de O’Neal durante seu tricampeonato com o Los Angeles Lakers foi muito maior do que o relatado oficialmente.

“No nosso primeiro campeonato, eu estava 345 librase depois de um ótimo verão, voltei às 385 para o segundo. No último campeonato, eu estava 415 libras”, revelou o ex-jogador durante o podcast “Let’s Go!”.

Se “Shaq’s” revelação é precisa, isso significaria que ele pesou 90 libras mais do que o peso oficialmente publicado de 325 pelo Lakers e a NBA.

O’Neal fez dele NBA estreia com o Mágica de Orlandopesando 285 libras, e em seu último campeonato com o calor de Miami depois de sair do Lakersele havia retornado ao seu peso ideal.

Quando fui negociado, Pat Riley me fez fazer exercícios do Exército e voltei a pesar 325 libras. Shaquille O’Neal.

As razões de Shaquille O’Neal

O’Neal sempre foi uma força dominante sob o conselho desde sua faculdade dias; no entanto, ao chegar ao profissional quadra dura, ele começou a receber um ataque de faltas de oponentes que não poderiam detê-lo de outra forma.

É por isso que ele decidiu ganhar mais músculos suportar o jogo físico de seu rivais. No entanto, ele mesmo admitiu que foi um pouco ao mar.

O peso extra não pareceu desacelerar “Shaq” de qualquer forma; na verdade, ele era o Jogador mais valioso de sua série de três campeonatos com o Lakersmesmo à frente de outra lenda do time, o falecido Kobe Bryant.

Carreira de O’Neal

Ele ganhou três NBA campeonatos com o Lakers entre 2000 e 2002 e outro anel em 2006 com o Aquecer. Ele era o MVP do 2000 temporada com o Lakers e foi selecionado para o Jogo All-Star 15 vezestrês dessas vezes (2000, 2004, 2009) ele foi o jogador do jogo MVP.

Ao longo de sua carreira, ele obteve média 23,7 pontos10,9 rebotes e 2,5 assistências por jogo. Ele jogou 1.207 jogos1.197 deles como titular.