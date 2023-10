O vídeo da prisão de Chandler Jones mostra uma estrela da NFL divagando com a polícia: ‘Eu sou um milionário’

“Eu quero que você me agarre e me leve para fora”, disse ele. “Por favor.”

Ele então pediu que um dos policiais colocasse seu telefone no bolso do outro policial… antes de tentar explicar por que estava estacionado em frente à casa de seu ex.

Jones então pediu aos policiais mais um pedido, para ver se eles poderiam lhe dar as chaves do carro. Alguns minutos depois, ele ficou claramente agitado.

De acordo com documentos policiais, porém, Jones estava preso mais uma vez no início de outubro, poucos dias depois de ele sair da prisão… depois que os policiais disseram que ele violou um TPO novamente ao enviar mensagens do Instagram para seu ex.