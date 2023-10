Obi Toppin oferece clínica de imersão para fãs do Pacers e vai entre as pernas

Aembora Obi Toppin não juntou tudo em termos de seu jogo geral no NBAnão há como negar que ele é um dos melhores e mais emocionantes dunkers na liga.

Toppin terminou em segundo lugar no Concurso de enterrada durante sua temporada de estreia e venceu no ano seguinte com um desempenho de destaque. Durante sua vitória triunfante, três de suas quatro enterradas foram variações que o incluíram entre as pernas antes de baixá-lo.

Obi Toppin, extraordinário enterro entre as pernas

Agora com o Marcapassos, Toppin está trazendo aquelas enterradas para Indiana. Na noite de sexta-feira, durante um jogo de pré-temporada, Toppin deslumbrou a multidão com uma enterrada que geralmente é reservada apenas para Fim de semana das estrelas.

Os comentaristas, torcedores e o banco do Pacers ficaram surpresos. Esses tipos de enterradas raramente são vistos durante a ação real do jogo.

A enterrada aconteceu apenas cinco minutos depois de Toppin ter começado o jogo, batendo em casa em um beco sem saída na primeira jogada, cortesia de Bruce Brown.

Treinador principal do Pacers Rick Carlisle ficará satisfeito que Toppin tenha rapidamente encontrado alguma química com Brown – que assinou na entressafra – e Bento Mathurina escolha do time na primeira rodada em 2022.

Espera-se que Toppin comece na posição de atacante nesta temporada, com Tyrese HaliburtonMathurin, Brown e Miles Turner completando os cinco iniciais.