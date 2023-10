Objeto Brasil Confecções ABRE VAGAS na região SUL

A Objeto Brasil Confecções, empresa que tem a missão de fornecer moda feminina, de maneira sustentável e onde as pessoas trabalhem com orgulho de pertencer, está contratando novos colaboradores em Santa Catarina. Sendo assim, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de Engenharia de Produto – Pomerode – SC – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Pomerode – SC – Efetivo;

Costureiro (a) de Amostra – Pomerode – SC – Efetivo;

Facilitador (a) de Amostra – Pomerode – SC – Efetivo;

Motorista – Pomerode – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Pomerode – SC – Efetivo;

Programa de Jovem Aprendiz 2024 – Pomerode – SC – Aprendiz.

Mais sobre a Objeto Brasil Confecções

Sobre a Objeto Brasil Confecções, é interessante destacar que sua história começou do zero. Primeiramente, foram duas pessoas, depois cinco, cinquenta, cem e segue crescendo até hoje. Começou fazendo regatas, camisetas e camisas, e ao longo do caminho foi adquirindo o conhecimento necessário para confeccionar vestidos, calças,

macacões, casacos e etc.

A Objeto Brasil Confecções quer levar a sua moda o mais longe possível, alcançando mulheres reais nos quatro cantos do país! Na empresa, valoriza o trabalho em equipe, a inovação e o compromisso com a excelência.

Isto é, se você busca um ambiente de trabalho estimulante, com oportunidades de aprendizado contínuo e projetos desafiadores, vá fazer parte do time!

Como efetivar a sua candidatura?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado (a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado (a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!