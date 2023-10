Octadesk está NA PROCURA por novos colaboradores

A Octadesk, empresa que cria soluções inovadoras, acessíveis e democráticas para que gestores e empreendedores aumentem receita, reduzam custos e entreguem uma melhor experiência, está contratando novos funcionários para o seu time. Isto é, se você está em busca de uma recolocação profissional, verifique a lista abaixo:

Executivo (a) de Contas – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Implementação/Onboarding – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – (PCD) – São Paulo e Remoto – Banco de talentos;

Coordenador (a) de SDR (Presencial) – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Engenheira de Software – Frontend Squad Growth – Trabalho Remoto – Efetivo;

Sales Development Representative – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

SRE Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Octadesk

Contando mais sobre a Octadesk, é importante frisar que trata-se de uma empresa que tem como propósito transformar sonhos e planos em grandes negócios.

Seu principal produto é uma plataforma de atendimento conversacional para vendas, comércio e suporte. Para aumentar receita, diminuir custos e gerar uma melhor experiência.

Por fim, está sempre buscando maneiras de facilitar as conexões, gerar conversas mais significativas e integrar tudo em um só lugar. Acredita que, assim, consegue economizar tempo. Quer simplificar o que é complexo e experimentar o novo. Afinal, é só assim que consegue se desenvolver e atingir seu propósito.

Como enviar o currículo?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



