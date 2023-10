Odell Beckham Jr. não consegue se tornar relevante para a fantasia na semana 8, reivindique-o mesmo assim

Corvos de Baltimore receptor amplo Odell Beckham Jr.. bateu o capacete no chão no final do quarto período, quando seu time completava a vitória sobre o Cardeais do Arizona durante a vitória na estrada da semana 8 de domingo no State Farm Stadium. Ele estava frustrado consigo mesmo por não ter conseguido garantir o futebol em quatro ocasiões diferentes.

Beckham, 30 anos, ficou especialmente irritado naquele momento específico porque o quarterback dos Ravens Lamar Jackson o mirou na end zone, mas uma interferência defensiva no passe fez com que seu momento de brilhar escapasse.

Luta entre Odell e Jeffrey Simmons: o que as câmeras perderamParker Johnson

Ele ainda não marcou um touchdown nesta temporada, mas toda vez que OBJ está em campo, Jackson olha em sua direção. Este jogo, no entanto, OBJ terminou com uma estatística em branco em quatro alvos.

É apenas uma questão de tempo até que Beckham tenha um jogo inovador e finalmente se torne relevante para a fantasia. Sua frustração na linha lateral também é um sinal de querer melhorar.

Odell Beckham Jr. vai melhorar

Jackson, 26 anos, tem algumas opções no tight end Marcos Andrews e receptor novato Zay Floresmas o OBJ irá melhorar à medida que a segunda metade da temporada avança.

Beckham está menos de 40% escalado nas ligas de futebol fantasia e provavelmente estará ainda mais disponível a partir desta semana.

Ele é uma opção de “pegar e guardar” do fio de isenção para ter como WR4 em uma situação de “pausa em caso de emergência”. Ravens ostenta um recorde de 6-2, não dá um adeus até a semana 13 e enfrenta o Seattle Seahawks próximo domingo.