Oficial de Chancelaria, a Oportunidade de Carreira no Exterior; Inscreva-se!

Os interessados no concurso do MRE (Ministério das Relações Exteriores) precisam se atentar pois as inscrições estão chegando ao fim.

Os salários podem alcançar R$ 11 mil.

Vagas e concurso do MRE

Ao todo são 100 vagas, divididas entre imediatas e formação de cadastro reserva.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) está oferecendo oportunidades de emprego para profissionais com formação superior em qualquer área. O concurso disponibiliza um total de 50 vagas imediatas, sendo 37 para ampla concorrência, 10 destinadas a candidatos negros e 3 para pessoas com deficiência.

Os aprovados neste concurso serão designados para trabalhar em Brasília (DF), cumprindo uma carga horária semanal de 40 horas. Além disso, o salário básico oferecido é de R$ 10.169,77, ao qual se soma um auxílio-alimentação no valor de R$ 658, totalizando uma remuneração mensal de R$ 10.827,77.

Esta é uma oportunidade atrativa para profissionais de diversas áreas que desejam fazer parte do MRE e contribuir para o cenário internacional do Brasil.

Como serão as provas do concurso do MRE

O concurso será dividido em algumas etapas, sendo elas objetiva e discursiva. Além da capital federal, haverá aplicação em Belém (PA), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A seleção vai contar com as seguintes disciplinas:



língua portuguesa;

língua inglesa

licitações e contratos;

contabilidade;

direito internacional público;

administração pública;

informática.

Na segunda fase do processo seletivo, os candidatos que avançarem realizarão um curso de formação em Brasília. Essa etapa é crucial, pois é tanto eliminatória quanto classificatória.

Durante esse período, os candidatos participarão de 40 horas de aulas presenciais, que abordarão os seguintes temas:

Patrimônio e Inventário.

Questões Consulares.

Privilégios e Imunidades.

Processos de Licitação no Exterior.

Princípios Contábeis aplicados nos Postos.

O curso de formação tem o objetivo de preparar os futuros profissionais para desempenharem suas funções de forma eficaz, seguindo as orientações do Ministério das Relações Exteriores.

Outras datas do cronograma

Aqui estão as principais datas relacionadas ao concurso:

Publicação do edital: 18 de setembro

Período de inscrições: de 22 de setembro a 11 de outubro

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 22 de setembro a 11 de outubro

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: até 7 de novembro

Data da aplicação das provas: 10 de dezembro

Divulgação do gabarito preliminar: 12 de dezembro

Período para interposição de recursos contra o gabarito: de 13 a 14 de dezembro

Esteja atento a essas datas para não perder os prazos do concurso.

Como se inscrever no concurso do MRE

Os interessados poderão se inscrever pelo site www.cebraspe.org.br. A taxa de participação custa R$ 120.

O que faz um Oficial de Chancelaria

O oficial de chancelaria é um profissional que trabalha na área diplomática e é responsável por auxiliar nas atividades relacionadas às relações internacionais de um país. Suas principais funções incluem:

Assessorar diplomatas: Os oficiais de chancelaria prestam apoio aos diplomatas em suas atividades, incluindo a elaboração de documentos, relatórios e memorandos, além de auxiliar na organização de reuniões e eventos diplomáticos.

Trabalhar em embaixadas e consulados: Eles podem ser designados para servir em embaixadas e consulados do país em diversas partes do mundo, desempenhando funções como atendimento a cidadãos do país, emissão de vistos e passaportes, entre outros.

Negociar acordos e tratados: Os oficiais de chancelaria auxiliam na negociação e elaboração de acordos bilaterais e tratados internacionais, garantindo que os documentos estejam em conformidade com as leis e regulamentos do país.

Análise de questões internacionais: Eles acompanham questões internacionais relevantes, como política externa, comércio internacional, direitos humanos e questões ambientais, fornecendo análises e relatórios aos diplomatas e autoridades governamentais.

Tradução e interpretação: Em muitos casos, os oficiais de chancelaria são fluentes em diferentes idiomas e podem realizar traduções de documentos e atuar como intérpretes em reuniões diplomáticas.

Trabalho administrativo: Eles também realizam tarefas administrativas, como gerenciamento de orçamento, controle de arquivos e registros, entre outros.

No geral, os oficiais de chancelaria desempenham um papel fundamental no apoio à diplomacia e nas relações internacionais de um país, contribuindo para o bom funcionamento das atividades diplomáticas e consulares.