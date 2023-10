Oito principais maneiras de consertar Assassin’s Creed Mirage travado na tela de carregamento

Com Assassin’s Creed Mirage, a célebre franquia de ação furtiva da Ubisoft retorna à era de ouro de Bagdá, onde um jovem Assassino chamado Basim navega pelas ruas perigosas. Mirage era originalmente para ser uma expansão para download para Valhalla antes de se tornar um título independente. Porém, existem alguns usuários que recentemente começaram a enfrentar o problema do Assassin’s Creed Mirage preso na tela de carregamento. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, mencionamos algumas correções que certamente o ajudarão a resolver esse problema. Portanto, vamos começar com o guia.

Como consertar Assassin’s Creed Mirage travado na tela de carregamento

Aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o problema do Assassin’s Creed Mirage travado na tela de carregamento:

Correção 1: Check-out dos requisitos do sistema

É importante que você verifique os requisitos do sistema antes de tirar qualquer conclusão. Ter uma configuração de computador incompatível pode causar dificuldades ao iniciar e jogar jogos.

Sistema operacional: Windows 10 e Windows 11 (versões de 64 bits)

Processador: Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 a 4,2 GHz

BATER: 16 GB

Cartão de vídeo: AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) ou superior

Disco rígido: 40 GB de armazenamento disponível

Versão DirectX: DirectX12

Correção 2: aumente a RAM virtual

Você pode combinar sua RAM com espaço de armazenamento temporário no disco rígido para criar memória virtual. Aumentar manualmente a memória virtual é necessário se a RAM estiver acabando e o tamanho padrão não for grande o suficiente.

No teclado, digite configurações avançadas do sistema após pressionar o botão Logotipo do Windows chave.

Selecione Ver configurações avançadas do sistema .

Vá para Configurações > guia Avançado > Alterar .

Depois disso, certifique-se de que a caixa Gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo de paginação esteja desmarcada.

Se você estiver selecionando o C: dirigir [where Windows is installed]então você precisa tocar no Opções botão ao lado do Tamanho personalizado e digite 4096 no Caixa de tamanho inicial (MB) e o Caixa de tamanho máximo (MB).



Observação: É sempre melhor aumentar a memória virtual para três vezes o tamanho da RAM atualmente em uso. [1GB=1024MB]

É importante instalar a versão mais recente do patch para o driver gráfico no Windows, caso ainda não tenha feito isso. Seguindo estas etapas, você poderá verificar se há atualizações disponíveis e corrigir o problema do Assassin’s Creed Mirage travado na tela de carregamento:

Abra o Menu de link rápido e pressione Janelas + X .

Depois, na lista, clique em Gerenciador de dispositivos > Duplo click Adaptadores de vídeo .

Clique com o botão direito a placa gráfica dedicada.

Atualizar driver > Pesquisar drivers automaticamente . Depois disso, na próxima etapa, selecione

Depois disso, as atualizações do sistema são baixadas e instaladas automaticamente, se disponíveis.

Depois que as alterações forem feitas, reinicie o computador para aplicá-las imediatamente.

Correção 4: feche tarefas desnecessárias em segundo plano

Para garantir que seu PC não consuma recursos adicionais em segundo plano, você pode simplesmente fechar tarefas desnecessárias em segundo plano. Para limpar tarefas em segundo plano, siga estas etapas:

Para abrir o Gerenciador de Tarefas, pressione Ctrl + Shift + Esc ao mesmo tempo.

Abra o Processos guia e selecione a tarefa que deseja fechar.

Finalizar tarefa . Portanto, certifique-se de seguir as etapas de cada tarefa separadamente. Selecione a tarefa e clique. Portanto, certifique-se de seguir as etapas de cada tarefa separadamente.

Para alterar os efeitos imediatamente, reinicie o computador quando terminar.

Correção 5: verifique os arquivos do jogo

Para verificar facilmente se há algum problema com os arquivos do jogo e se eles estão corrompidos ou ausentes, siga este método.

Para Ubisoft Connect:

No PC, inicie Ubisoft Conectar .

Escolha Assassin’s Creed Mirage no menu Jogos aba.

Depois, no canto inferior direito, clique no botão seta ícone.

Depois disso, clique em Verifique os arquivos no menu suspenso.

Clique Reparar se solicitado.

Finalmente, o Ubisoft Connect irá reparar quaisquer arquivos ausentes ou corrompidos. Levará alguns minutos para ser concluído.

Se o jogo estiver em execução, feche o Ubisoft Connect e reinicie o computador para verificar se há problemas.

Verifique os arquivos do jogo na Epic:

Vá para Biblioteca de jogos épicos para encontrar o jogo. No lado direito da linha do jogo, clique no botão três pontos. Escolher Gerenciar. Em seguida, clique no Verificar botão.

Você pode verificar se há atualizações e instalar o patch mais recente (se disponível) se o seu jogo Assassin’s Creed Mirage não for atualizado há algum tempo. Veja como:

Ubisoft Connect:

Você precisará abrir o aplicativo Ubisoft Connect em seu computador.

No cliente, procure as abas.

Vou ao “ Jogos ” aba.

Aqui você encontrará uma lista dos jogos que possui.

Normalmente, o bloco de um jogo exibirá um “ Atualizar ”Ou uma notificação semelhante se precisar de uma atualização.

Para atualizar um jogo, clique nele.

Para atualizar, clique no botão “Atualizar” botão.

Usuários do Epic Launcher:

No painel esquerdo do Epic Launcher, selecione Biblioteca > Procure Assassin’s Creed Mirage.

Se quiser jogar Assassin’s Creed Mirage, você deve tocar no ícone de três pontos.

Para obter uma atualização automática, marque a caixa de atualização automática.

Depois disso, ele procurará automaticamente a atualização mais recente. Clique em Atualizar se uma atualização estiver disponível.

Assim que as alterações forem aplicadas, reinicie o seu PC e reinicie o jogo.

Há uma grande probabilidade de que a versão do sistema operacional do seu PC com Windows esteja desatualizada ou corrompida. Seguir estas etapas o ajudará a verificar se há atualizações do Windows, caso você sinta o mesmo. Sempre que uma atualização estiver disponível, instale-a. Sempre é possível corrigir erros de travamento da tela de carregamento e melhorar o software com as atualizações de software mais recentes. Para fazer isso:

Abra o menu Configurações do Windows pressionando Windows + eu .

Windows Update > Verificar atualizações . Clique em

Você pode instalar uma atualização de recurso, se houver uma disponível.

Aguarde algum tempo para que a atualização seja concluída.

Para aplicar as alterações imediatamente, reinicie o seu PC.

Correção 8: execute uma inicialização limpa

Ao inicializar o sistema, alguns aplicativos e serviços podem começar a ser executados automaticamente. Nesse caso, esses aplicativos ou serviços certamente consumirão muitos recursos e conexões do sistema. No entanto, você também pode executar uma inicialização limpa em seu computador para determinar se o problema da tela travada ao carregar está relacionado. Fazer isso:

Primeiro de tudo, abra a caixa de diálogo Executar, pressione Janelas + R .

Digitar msconfig abrir Configuração do sistema .

Selecione os Ocultar todos os serviços Microsoft caixa de seleção no Serviços aba.

Desativar tudo > Aplicar e OK para salvar as alterações. Depois disso, clique empara salvar as alterações.

Depois, vá para o Comece aba > Abra o Gerenciador de Tarefas .

Interface do Gerenciador de Tarefas . Clique no Comece aba. Ele abrirá o. Clique noaba.

Depois disso, clique na tarefa com maior impacto na inicialização.

Após selecioná-los, clique em Desativar para desligá-los.

Da mesma forma, você deve fazer isso para cada programa que tenha um alto impacto na inicialização.

Se você fez alguma alteração em seu computador, será necessário reiniciá-lo para que ela tenha efeito.

Então, isso é tudo que temos para você sobre como corrigir o problema do Assassin’s Creed Mirage travado na tela de carregamento. Esperamos que as correções mencionadas anteriormente neste artigo tenham ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

