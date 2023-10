Oito principais maneiras de corrigir a atualização do macOS Sonoma que não aparece

O macOS da Apple sempre esteve na vanguarda da inovação, e o mais recente macOS Sonoma não é exceção. Com recursos aprimorados, desempenho aprimorado e um design mais elegante, não é de admirar que os usuários estejam esperando ansiosamente para colocar as mãos nesta atualização. No entanto, para alguns, a excitação foi atenuada por um problema comum: a A atualização do macOS Sonoma não aparece. Se você está enfrentando esse problema, não está sozinho. Vamos nos aprofundar na compreensão desse problema e como resolvê-lo.

Embora o macOS Sonoma tenha sido lançado, os usuários têm enfrentado problemas para instalá-lo. Houve reclamações sobre a atualização do macOS Sonoma não aparecer no Mac.

Se você está enfrentando problemas ao instalar a atualização mais recente do macOS, este artigo o ajudará com esse problema. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como corrigir o fato de a atualização do macOS Sonoma não aparecer e instalar a atualização em seu Mac.

Não é possível obter a atualização mais recente do macOS 14? Pode haver vários motivos pelos quais a atualização do macOS Sonoma não está aparecendo, como:

Seu Mac não é compatível com a atualização mais recente do Sonoma.

Há algum problema com sua conexão com a Internet, por causa do qual seu Mac não consegue procurar a atualização do macOS Sonoma.

Você não poderá atualizar o macOS Sonoma se o servidor da Apple estiver inativo.

Outro motivo que pode fazer com que a atualização do macOS Sonoma não apareça é a data e hora incorretas.

Pode haver vários motivos para a atualização do macOS Sonoma não aparecer. Mas você não precisa se preocupar com isso; você pode seguir as etapas abaixo para obter a atualização do macOS 14 e instalá-la-

1. Verifique a compatibilidade do Mac

Nem todos os Macs são compatíveis com a atualização mais recente do Sonoma. Macs lançados antes de 2017 não receberão a atualização Sonoma. Abaixo está a lista de todos os Macs que suportam macOS Sonoma-

iMac 2019 ou posterior

iMac Pro 2017 ou posterior

MacBook Air 2018 ou posterior

MacBook Pro 2018 ou posterior

Mac Pro 2019 ou posterior

Mac Studio 2022 ou posterior

Mac Mini 2018 ou posterior

Se o seu Mac não estiver mencionado na lista acima, você possui um Mac desatualizado que não oferece suporte à atualização do Sonoma. Este é o motivo pelo qual você não está recebendo a atualização Sonoma. No entanto, se você tiver um Mac compatível, mas ainda não estiver recebendo a atualização do Sonoma, siga os métodos listados neste artigo.

2. Verifique o servidor Apple

O Apple Server precisa estar instalado e funcionando para obter a atualização do Sonoma. Verifique o servidor Apple no Status do sistema Apple página. Se a página Status do sistema mostrar todos os serviços em verde, não há problema com o servidor Apple e eles estão funcionando bem.

Se a página Status do sistema mostrar algum problema com o servidor Apple, aguarde um pouco. Continue atualizando a página para saber se os problemas do servidor foram corrigidos.

3. Corrija problemas de Internet

Se sua Internet estiver lenta ou enfrentando problemas frequentes de conectividade, esse também pode ser o motivo pelo qual a atualização do macOS Sonoma não aparece. Então, como posso verificar se há algum problema de Internet e, se houver, como posso corrigi-lo?

O primeiro passo é verificar a velocidade da sua internet. Você pode usar essas ferramentas para verificar a velocidade da sua internet. Se você notar internet lenta, eis o que você pode fazer:

Conecte-se a alguma outra rede Wi-Fi, se possível.

Se você estiver conectado ao roteador e seu Mac tiver uma porta Ethernet (ou estiver usando um dongle com cabo Ethernet), conecte seu roteador ao Mac por meio do cabo Ethernet para uma conectividade mais rápida.

Nem todos os Macs (como MacBooks) possuem uma porta Ethernet. Se você possui um MacBook e não consegue conectar seu dispositivo ao roteador por meio do cabo Ethernet, tente aproximar o MacBook do roteador.

Se você estiver usando Mac Mini, Mac Studio ou iMac e não conseguir movê-lo e conectá-lo à conexão LAN (ethernet), poderá mudar para o banco de rede de 5 GHz para obter uma Internet muito mais estável e rápida.

4. Reinicie o seu Mac

Se o seu Mac for compatível com a atualização do Sonoma, os servidores Apple estiverem ativos e não houver problemas com a Internet, reinicie o Mac. Muitos usuários disseram que reiniciar o Mac resolveu o problema e receberam a atualização mais recente. Você também pode reiniciar o Mac e tentar atualizá-lo novamente.

Seu Mac precisa estar configurado com a data e hora corretas para obter a atualização mais recente do macOS Sonoma. Verifique se a data e a hora no Mac estão corretas ou não e, caso contrário, você pode configurá-las corretamente seguindo as etapas abaixo-

Abra o Plataforma de lançamento no seu Mac e clique no Configurações de sistema ícone.

A seguir, clique no Em geral guia e clique em Idioma e região .

Clique no menu suspenso ao lado de Região passe o mouse sobre sua região e selecione o País Você vive em.

Agora volte para o Em geral aba e clique Data hora .

Depois disso, ative o botão ao lado de Defina hora e data automaticamente .

6. Tente atualizar usando o Terminal

Se o seu Mac tiver problemas para encontrar a atualização mais recente do Mac por meio do método Configurações, você pode usar o Terminal para atualizar o seu Mac. As etapas para fazer isso são discutidas abaixo-

Acerte o Plataforma de lançamento clicando no ícone do Launchpad no dock.

Tipo terminal na barra de pesquisa superior e pressione Digitar para abri-lo.

Primeiro, você precisa do seu Mac para verificar a atualização mais recente. Você pode fazer isso executando o comando fornecido abaixo-

Se mostrar uma atualização disponível, você pode executar o seguinte comando para instalá-la em seu Mac- Sudo atualização de software – -install – -all



7. Limpe o cache da App Store

O problema pode ser causado pelo cache corrompido da App Store. Você pode tentar limpar o cache da app store seguindo as etapas abaixo para corrigir o problema-

Abra o Localizador no seu Mac e pressione Comando + Shift + G para abrir o Vá para a pasta janela de pop-up.

Digite o seguinte no espaço fornecido e pressione Digitar .

Aqui, pesquise o com .apple.appstore pasta e arraste-o para a Lixeira.

Agora, abra o Vá para a pasta janela pop-up e visite o seguinte caminho-

Você encontrará duas pastas aqui; abra-os um por um e as subpastas dentro para procurar com.apple.appstore pasta.

Exclua esta pasta de todas as subpastas aqui.

Depois disso, clique com o botão direito no Lixeira no dock e clique em Lixeira vazia .

Clique em Lixeira vazia novamente para limpar o lixo da lixeira.

Se você tentou as etapas acima, mas nenhuma resolveu o problema, tente atualizar para o macOS Sonoma na App Store. As etapas para isso foram listadas abaixo-

Abra o Loja de aplicativos no seu Mac.

Clique no Procurar barra, procure por MacOS Sonoma e abra-o nos resultados da pesquisa.

Agora, clique no Pegar botão.

Agora você terá a opção de baixar a atualização do macOS Sonoma. Clique no Download botão para baixar e instalar a atualização do Sonoma.

Conclusão

A atualização do macOS Sonoma deve aparecer automaticamente se o seu Mac for compatível com a atualização. Se a atualização do macOS Sonoma não aparecer, você pode seguir as etapas mencionadas no artigo acima para corrigir o problema. Se as etapas de solução de problemas acima não resolverem o problema, você poderá entrar em contato Suporte da Apple para resolver o problema.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO: