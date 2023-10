Oito principais maneiras de corrigir erro de rede do Lyca Mobile não registrado

Tendo problemas com “Lyca Mobile não registrado na rede”? Isso geralmente significa que há um problema com o seu conexão do telefone ou do cartão SIM. Tente atualizar seu telefone, ativar e desativar o modo avião ou verificar seu cartão SIM. Esta é apenas uma solução rápida. Para obter mais ajuda sobre o problema “Lyca Mobile Not Registered On Network”, leia nosso artigo completo. Vamos conectar você novamente!

Lyca Mobile é uma das principais empresas de telecomunicações do mundo, com presença massiva nos Estados Unidos. Embora a empresa tenha origem na Grã-Bretanha, ainda é considerada um dos fornecedores de redes de conectividade mais acessíveis e de boa qualidade, com boa presença. No entanto, recentemente, muitos novos usuários reclamaram que veem regularmente o Lyca Mobile não registrado na rede. Isto é claramente um problema porque o telefone não mostra nenhuma barra de sinal.

A causa mais possível para esse motivo é que o usuário estava utilizando o Modelo Manual com seu SIM anterior e agora, após mudar para Lyca Mobile, o telefone não consegue se conectar à rede. Mas este é apenas um e pode haver muitos outros. Vamos começar nosso guia para consertar o Lyca Mobile não registrado na rede e também entender seus motivos.

Por que o Lyca Mobile não está registrado na rede?

É natural ver o erro não registrado na rede em seu Lyca Mobile se o cartão SIM estiver com problemas para se conectar à rede. No entanto, aqui estão alguns dos possíveis motivos para o Lyca Mobile não ter sido registrado por erro de rede:

Problema de software: Se o seu telefone for antigo e não for atualizado há muito tempo, nem mesmo atualizações de segurança, o Lyca Mobile pode começar a mostrar erro de não registrado na rede. Nesse caso, você pode optar por uma redefinição de rede ou uma redefinição de fábrica.

Se o seu telefone for antigo e não for atualizado há muito tempo, nem mesmo atualizações de segurança, o Lyca Mobile pode começar a mostrar erro de não registrado na rede. Nesse caso, você pode optar por uma redefinição de rede ou uma redefinição de fábrica. SIM não ativado: Se você comprou recentemente seu cartão SIM e o colocou dentro do telefone sem seguir as etapas de pré-ativação, seu SIM pode não estar ativo. Depois de inserir seu novo cartão SIM, há algumas etapas a seguir e, se elas não forem seguidas, seu cartão SIM não será ativado.

Se você comprou recentemente seu cartão SIM e o colocou dentro do telefone sem seguir as etapas de pré-ativação, seu SIM pode não estar ativo. Depois de inserir seu novo cartão SIM, há algumas etapas a seguir e, se elas não forem seguidas, seu cartão SIM não será ativado. Mau tempo: Se o clima onde você mora estiver turbulento, você poderá enfrentar problemas de rede, e não estar registrado na rede é um deles. Quando o tempo melhorar, verifique o ganho.

Se o clima onde você mora estiver turbulento, você poderá enfrentar problemas de rede, e não estar registrado na rede é um deles. Quando o tempo melhorar, verifique o ganho. Seleção manual de rede: Se você mudou recentemente para a seleção manual de rede móvel, é possível que, ao sair do local onde estava anteriormente, as condições da rede tenham mudado e seu telefone não tenha conseguido se conectar a ela. Mude para o modo automático nesse caso.

Se você mudou recentemente para a seleção manual de rede móvel, é possível que, ao sair do local onde estava anteriormente, as condições da rede tenham mudado e seu telefone não tenha conseguido se conectar a ela. Mude para o modo automático nesse caso. Baixa resistência da rede: Se você mora no térreo ou no primeiro andar de um arranha-céu, a intensidade do sinal pode ser fraca. Nesse caso, você deve tentar mudar para o modo manual e depois procurar a recepção.

Estas são as razões mais prováveis ​​pelas quais o Lyca Mobile não está registrado na Rede. Se você acha que algum desses é o seu problema, a próxima seção irá guiá-lo adequadamente.

Etapas para corrigir Lyca Mobile não registrado na rede Android

Se você encontra regularmente o Lyca Mobile não registrado na rede, este guia certamente o ajudará a corrigi-lo. Apenas certifique-se de segui-lo até o fim e todos os seus problemas serão resolvidos.

1. Reinicie o seu telefone

Vamos começar com o básico primeiro. Um dispositivo Lyca Mobile não registrado na rede pode ser facilmente corrigido com uma simples reinicialização frequente. Isso ocorre porque uma simples reinicialização pode realmente alocar os recursos adequados necessários no momento da busca por sinais de rede próximos e conectar-se à rede.

Se você já tentou reiniciar seu dispositivo, reinicie novamente. Caso isso não esteja ajudando, reinicie com força. Caso não saiba como fazer, basta pressionar e segurar o botão liga / desliga por mais de 10 segundos até ver o logotipo do fabricante aparecendo na tela. Agora, seu telefone ligará após mais 5 a 10 segundos e você deverá ver as barras de sinal de rede aparecendo novamente. No entanto, se isso não ajudar, o problema está em outro lugar. Acompanhe a próxima correção.

2. Alterne o modo de voo para corrigir problemas de rede

Por mais incomum que isso possa parecer, uma simples alternância do modo de voo pode ajudá-lo a resolver muitos problemas de rede. Se você não sabe, pode alternar o modo de voo com o toque de um botão, simplesmente deslizando para baixo no painel de notificação. Se você estiver usando um iPhone, isso é chamado de Centro de Controle.

Uma simples alternância do modo de vôo funciona como uma reinicialização, mas apenas para todos os serviços de rede, e isso o torna mais eficaz quando você vê um erro de rede não registrado. Se alternar o modo de voo não ajudar, prossiga com a próxima correção.

3. Reinsira o seu cartão SIM

Se as correções acima não o ajudaram até agora, agora é hora de retirar o cartão SIM e inseri-lo novamente. No entanto, você deve saber que hoje em dia, os smartphones modernos exigem que você tenha uma ferramenta ejetora de SIM em mãos antes de fazer isso. Como resultado, pegue uma ferramenta ejetora rapidamente e retire seu SIM.

Antes de retirar seu SIM, desligue seu smartphone. Quando o cartão SIM estiver fora do telefone, limpe-o com um pano pequeno. É possível que alguma poeira tenha entrado na bandeja do SIM, causando problemas nos pontos de contato, então sopre ar na área da bandeja e insira o cartão SIM. Ligue o telefone e verifique se há alguma rede ou se ainda está vendo o erro não registrado na rede. Se sim, prossiga com a próxima correção.

4. Pesquise a rede manualmente

Este processo é extremamente útil e foi experimentado e testado. Se você mora em um prédio alto, mas ainda mora em andares inferiores, geralmente não encontrará sinal e, às vezes, um pouco de sinal. Isso pode causar muitos problemas, principalmente com ligações e internet.

A maneira mais fácil de corrigir esse problema é escolher as configurações de rede manualmente. No entanto, você deve proceder com cuidado, caso contrário, quando sair para uma área com boa rede, poderá não ter rede alguma. Isso ocorre porque as frequências da rede mudam e, nesse momento, a seleção automática funciona melhor. Se estiver tudo bem para você, siga estas etapas:

Abrir Configurações. Toque em Rede móvel. Clique no nome do SIM ou simplesmente Lyca Mobile neste caso. Role para baixo e toque em Seleção de rede. Assim que você tocar nele, seu telefone começará a procurar redes disponíveis. Quando encontrado, você receberá uma lista de opções. Escolha o de cima com o nome Lyca Mobile.

Lembre-se de que isso tornará sua rede estável até que você esteja nesse local. No entanto, quando você sair para outro lugar, terá que mudar novamente as configurações de rede para Automático, acessando as mesmas configurações. Essa correção certamente funcionará, então siga-a com atenção e tente novamente se não funcionar. Caso o seu problema ainda não tenha sido resolvido, prossiga com a próxima correção.

5. Verifique se o seu SIM está ativo

Se você adquiriu recentemente seu novo cartão SIM Lyca Mobile e o inseriu diretamente em seu telefone, certamente encontrará o erro não registrado na rede. Isso ocorre porque o seu SIM não está ativado e nem está pronto para uso. Se for esse o caso, você não está sozinho.

Vimos muitas pessoas cometendo esse erro. Eles simplesmente compram o SIM e colocam-no no telefone, esperando que apareça um sinal de rede, e podem começar a ligar ou usar a internet. No entanto, não é assim que funciona.

Ao comprar um novo cartão SIM Lyca Mobile pela primeira vez, você terá que esperar um dia até que seu SIM seja ativado. Depois disso, você terá que discar 131 e passar pelo processo de IVR para chegar ao agente de atendimento ao cliente, que verificará os dados fornecidos por você no momento da compra.

Quando esse processo for concluído, leva cerca de 3 horas para o seu SIM ser ativado e só então você poderá começar a usá-lo. Se você não seguir isso, continuará vendo um erro de não registrado em uma rede por um longo tempo e, finalmente, seu cartão SIM será desativado. Depois disso, você terá que visitar novamente uma loja Lyca Mobile próxima e ativá-la. Para evitar isso, basta seguir as etapas designadas e pronto. Caso você não tenha adquirido o cartão SIM hoje, mas seu problema não tenha sido resolvido, prossiga com a próxima correção.

6. Verifique a intensidade do seu sinal

Se nenhuma das correções acima ajudou a corrigir o erro de rede não registrada no Lyca Mobile, isso significa que onde você mora não há sinal. Se você não tiver certeza sobre isso, existe um método fácil de entender. No entanto, pode ser um pouco complicado decodificá-lo.

Antes de lhe contarmos as etapas para saber sobre a intensidade do sinal, aqui está o que você deve saber. A intensidade do sinal no seu telefone ou cartão SIM é medida em dBm, ou decibéis-miliwatts, onde um número menor indica um sinal mais fraco. No nosso caso, ter uma intensidade de sinal de -100 dBm significa uma conexão fraca.

Isto pode levar a dificuldades em fazer e receber chamadas, muitas vezes exigindo múltiplas tentativas e, em casos graves, causando quedas de chamadas ou incapacidade de conexão. Por outro lado, a Unidade de Força Arbitrária (ASU), que varia de 0 a 99, mede a intensidade do sinal para conectividade à Internet, principalmente em 4G LTE.

Com um ASU de 40, seu sinal de internet é excelente. Resumindo, você pode experimentar uma ótima velocidade de Internet, mas enfrentar problemas de chamada devido a um sinal telefônico fraco, tornando essencial resolver essa discrepância para uma comunicação mais tranquila. Tendo tudo isso em mente, veja como você pode verificar o seu:

Abrir Configurações. Role para baixo e clique em Sobre telefone. Agora, toque em Status. Toque em SIM Status e escolha sua rede – Lyca Mobile. Agora, você verá a intensidade do sinal mencionada aqui em alguns dBm e asu.

Agora, observe isso e leia a explicação acima novamente para descobrir o seu problema.

7. Tente inserir outro cartão SIM

Se nenhuma das correções funcionou, você pode verificar se o problema está no seu smartphone ou não. Para isso, retire o cartão SIM Lyca Mobile do telefone e insira outro SIM. Você pode pedir ao seu amigo ou familiar o cartão SIM e verificar.

Se, após inserir o cartão SIM, você vir barras de sinal de rede aparecendo, isso significa que não há problema com o seu telefone, mas com o cartão SIM. Nesse caso, a próxima correção irá guiá-lo. Por outro lado, se notar que o mesmo problema está aparecendo aqui também, opte por um Factory Reset e depois verifique se algum cartão SIM consegue capturar a rede ou não. Caso contrário, você deverá levar seu smartphone ao centro de atendimento mais próximo. Veja como você pode entrar em contato com o suporte ao cliente da Apple.

8. Ligue para o suporte ao cliente ou visite o Outlet

Se nenhuma das correções acima o ajudou até agora, certamente é possível que o seu cartão SIM esteja danificado ou que haja algum problema com o processo de ativação. Nesse caso, o melhor é que você entre em contato rapidamente com o atendimento ao cliente Lyca Mobile e agende um horário nos pontos de venda mais próximos.

Agora, somente eles poderão ajudá-lo a corrigir efetivamente o problema de não registro na rede, porque o problema está claramente fora de sua jurisdição. Porém, não desanime, pois este é um processo minúsculo e não consumirá muito do seu tempo ou esforço. Porém, se a loja for longe, você pode ligar para uma equipe interna se ela tiver suporte na sua região. Dessa forma, um representante de suporte dedicado visitará sua casa. No entanto, isto está disponível apenas em determinadas regiões com um pacote de serviços definido.

O resultado final

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode consertar o Lyca Mobile não registrado na Rede. Esperamos que este guia tenha ajudado você a corrigir esse problema. No entanto, se você ainda tiver algum problema, comente abaixo para que possamos ajudá-lo novamente.

