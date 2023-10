Oklahoma QB Dillon Gabriel lança passe tardio de TD para vencer o Texas e permanece invicto

Dillon Gabriel lançou um passe para touchdown de 3 jardas para Nico Anderson com 15 segundos restantes e 12º classificado Oklahoma venceu uma batalha de invencibilidade por 34-30 pelo número 3 Texas no sábado, em seu último jogo de rivalidade no Red River como 12 grandes membros antes de passar para o Conferência Sudeste.

Com o Comissário da SEC presentes, mas não os Big 12’s, os Mais cedo e Longhorns jogou um clássico que deve ter feito Greg Sankey entusiasmado com suas novas aquisições.

O bolso estava desabando em torno de Gabriel quando pareceu dar um salto ao lançar o vencedor do jogo para os Sooners (6-0, 3-0 Big 12), para Anderson na parte de trás da end zone.

“Bake me ligou ontem à noite, ele me disse para fazer o que fosse preciso”, disse Gabriel, referindo-se ao ex-quarterback do Sooners Baker Mayfield. “Eu adoro futebol americano. Adoro este lugar, é disso que se trata o futebol universitário.”

Gabriel completou 23 de 38 passes para 285 jardas e correu 14 vezes para 113 jardas e uma pontuação. O quarterback canhoto foi transferido da UCF antes da temporada passada, mas perdeu a derrota dos Sooners por 49 a 0 para o Texas em outubro passado devido a uma concussão na semana anterior.

Longhorns quase completam o retorno contra os Sooners

Os Longhorns (5-1, 2-1) eliminaram uma desvantagem de 10 pontos e assumiram uma vantagem de 30-27 no Bert AuburnO terceiro field goal de , um arremesso de 45 jardas faltando 1:17 para o fim. Oklahoma então avançou 75 jardas em cinco jogadas, incluindo passes de 11 e 28 jardas de Gabriel para Drake se inclinao recebedor sênior e filho do ex-técnico dos Sooners.

“Não jogamos nosso melhor futebol hoje. Nossa incapacidade de encurralar o quarterback… nos prejudicou, especialmente no segundo tempo”, disse o técnico do Texas. Steve Sarkisian disse. “O promissor é que sabemos que podemos jogar melhor do que hoje. E vamos fazê-lo.”

Quinn Ewers completou 31 de 37 passes para 346 jardas, mas seu lance final próximo ao meio-campo foi derrubado perto da linha do gol quando o tempo expirou.

Jonathan Brooks, manteve a end zone em três jogadas consecutivas depois que o Texas chegou ao 1 em sua investida anterior, empatou o jogo em 27-27 em uma corrida TD de 29 jardas faltando 6:10 para o fim. Brooks terminou com 129 jardas corridas, seu quarto jogo consecutivo de 100 jardas.

Os Longhorns tentaram na quarta descida, mas Xavier Digno foi atingido imediatamente antes da linha do gol após um passe rápido de Ewers. Oklahoma então dirigiu 72 jardas antes Zach SmithA tentativa de field goal de 45 jardas foi insuficiente.

Baker Mayfield e Matthew McConaughey presentes

Para Sankey, foi sua primeira viagem à Feira Estadual do Texas para uma das rivalidades mais famosas do futebol universitário. Mayfield, com Baía de Tampa em sua data de abertura deste NFL temporada, e ator e superfã do Texas Matthew McConaughey também estiveram presentes.

Ewers, que teve quatro passes de TD na brincadeira de 49-0 do ano passado sobre os Sooners, lançou interceptações nas duas primeiras tentativas no sábado. Mas o jogo ficou empatado depois de uma sequência selvagem que incluiu essas duas escolhas e o punt bloqueado recuperado para um touchdown do Texas’ Malik Maomé.

“Só não comecei como eu queria. É sempre difícil quando você lança interceptações nas duas primeiras unidades”, disse Ewers. “Gostei da maneira como nos recuperamos.”

Os Sooners lideraram por 20-17 depois, quando Schmit chutou um field goal de 26 jardas, seu segundo no jogo, na última jogada do primeiro tempo. Eles abriram o segundo tempo com um lance de 13 jogadas e 75 jardas que terminou em Tawee Walker‘ TD de 1 jarda correu e fez 27-17.

A CONCLUSÃO

Oklahoma: O desempenho de Gabriel reforçou o que muitos pensavam sobre o jogo do ano passado, teria sido um resultado muito diferente se ele não tivesse perdido por causa de uma concussão. Em vez disso, essa se tornou a maior derrota de todos os tempos para os Sooners, que mancaram para uma temporada de 6-7 no Ano 1 sob o comando do técnico Brent Venables. Foi a primeira temporada de derrotas de Oklahoma desde 1998.

Venables tem os Sooners de volta Eliminatórias de futebol universitário disputa novamente.

Texas: Tem havido um sentimento crescente de que os Longhorns poderiam ser o time número 1, em vez do bicampeão nacional Geórgia. Bem, essa pergunta foi respondida por enquanto, e eles ainda não conseguirão voltar ao topo do ranking. PA pesquisa pela primeira vez desde 2008.

IMPLICAÇÕES DA PESQUISA

O Texas cairá algumas posições no novo AP Top 25, e Oklahoma subirá e provavelmente à frente dos Longhorns quando a nova pesquisa for divulgada no domingo. Mas ambos devem estar entre os 10 melhores times.

A SEGUIR

Oklahoma tem uma data aberta antes de receber o novato do Big 12 UCF em 21 de outubro.

O Texas está de folga no próximo fim de semana antes de ir para Houston em 21 de outubro. Será o primeiro encontro entre os ex-rivais da Conferência Sudoeste desde 2002.