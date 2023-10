OL Reign estabeleceu recorde de público da NWSL na partida de despedida de Megan Rapinoe

Megan RapinoeO efeito do futebol feminino nos Estados Unidos foi, é e continuará a ser palpável, dentro e fora do campo. Como jogadora, ela foi imparável. Ela ganhou a Copa do Mundo duas vezes e Ouro olímpico uma vez com o Seleção Feminina dos EUA. Ela recebeu o Bola de Ouro Feminina em 2019 após sua Copa do Mundo Campanha Bola e Chuteira de Ouro.

Com sua carreira chegando ao fim no final desta temporada, ela NWSL clube, OL Reinadoprestou homenagem ao lendário jogador na noite de sexta-feira.

Megan Rapinoe, homenageada pelo OL Reign da NWSL

Rapinoe passou toda a sua carreira na NWSL com o Reign. Em sua última partida em casa na temporada regular, eles fizeram de tudo para homenageá-la.

Uma noite lendária merecia um público lendário. Não foi apenas lendário; era recorde. O 34.130 espectadores definir um Recorde de frequência da NWSLmarcando mais um marco para o futebol feminino no país e no mundo.

Chuteiras especiais para Rapinoe, com erro de digitação?

The Reign compartilhou fotos das chuteiras de Rapinoe para a partida antes de ela começar. Os fãs rapidamente notaram uma gravação estranha na palmilha. Tinha notas de As conquistas internacionais de Rapinoe com a seleção dos EUA, até a final que dizia “Copa do Mundo de 2022 – EUA x Inglaterra“.

Em primeiro lugar, a última Copa do Mundo Feminina foi disputada em 2023, e EUA não enfrentaram a Inglaterra naquele torneio. Eles jogaram um amistoso em outubro de 2022, mas os EUA perderam por 2 a 1. O USWNT enfrentou a Inglaterra no Copa do Mundo 2019então talvez tenha sido um erro de digitação, mas aquela partida foi uma semifinal e Rapinoe nem tocou nele.

Fãs confusos se perguntaram se talvez fosse uma homenagem ao Empate da seleção masculina dos EUA contra a Inglaterra no Copa do Mundo Masculina da FIFA 2022, mas não faria sentido para Rapinoe ter isso nas chuteiras. Independentemente de ter sido um erro ou não, não tirou a noite mágica de Rapinoe.