Olivia Dunne e seu namorado, Paul Skenes, compareceram ao jogo de futebol americano da LSU desta semana contra Auburn

Olivia Dunne e o namorado dela, Paulo Skenescompareceu ao jogo de futebol da LSU contra o Auburn, chamando a atenção pelas contribuições ao atletismo do Tigers.

Fotos deles assistindo ao jogo rapidamente se tornaram virais, seguindo Dunnepostagem recente de vestindo Estágio‘ suéter. Dunne vem repetidamente ganhando manchetes e Estágio é uma figura significativa, tendo desempenhado um papel crucial no título da College Baseball World Series da LSU.

Embora famoso por seus próprios méritos, DunneO nível de fama supera o dele. O casal é considerado um dos mais destacados do mundo esportivo.

Maior ganhador da faculdade

Olivia Dunne impressiona com flexibilidade louca

A ginasta da LSU é a que mais ganha na faculdade em 2023, com um patrimônio líquido estimado superior a US$ 3,5 milhões. Ela deixou uma marca no cenário NIL, com sua influência indo além das classificações.

Dunne enfatizou que seus ganhos são o resultado de anos de trabalho árduo, construção de público e agregação de valor às marcas por meio de seu alcance demográfico. A crescente interseção entre esportes, finanças e marca pessoal ressalta seu valor.

“As pessoas definitivamente desacreditam o que eu faço”, Dunne observado.

“As pessoas precisam entender que trabalhei por tudo que ganhei. Passei anos construindo um público, e as marcas me pagam pelo que acreditam valer o alcance do grupo demográfico que ofereço. , o mais importante para mim foi retribuir.”