Olivia Dunne provoca fãs com vídeo na camisa do namorado

Olivia Dunnea conhecida estrela da LSU, criou um burburinho viral com seu último vídeo, mostrando-a com a camisa do namorado e nada mais.

O vídeo rapidamente atraiu atenção e elogios significativos dos fãs e aumentou sua reputação já estabelecida.

Dunne tem ganhado as manchetes não apenas por suas conquistas na ginástica, mas também por seu conteúdo atrevido nas redes sociais. Sua popularidade fez dela uma beneficiária significativa das novas regras NIL (Nome, Imagem, Semelhança) que permitem aos atletas lucrar com sua imagem e marca.

Parceiro de Dunne

A revelação surpresa de Dunne ter um namorado no início deste ano, Paulo Skenes, conhecido por entregar um campeonato da College Baseball World Series para a LSU, deixou os fãs intrigados. Seu vídeo recente indica que o relacionamento deles ainda está forte.

Apesar de sua influência e fama no mundo online, Dunne continua sendo um talento formidável na ginástica, tendo ajudado a liderar LSU para a Final Four do Torneio da NCAA na última temporada.

Olivia Dunne impressiona com flexibilidade louca

Com a temporada de ginástica universitária se aproximando, resta saber se ela continuará a equilibrar seu influenciando a carreira com suas atividades atléticas.

Embora ela tenha ganhado as manchetes por seu conteúdo, ela é igualmente conhecida por suas habilidades de ginástica, e os fãs aguardam ansiosamente seu desempenho na próxima temporada.