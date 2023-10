Olivia Wilde rompe o romance entre Taylor Swift e Travis Kelce com algumas palavras estranhas

‘Diretor de Não se preocupe, querido Olivia Wilde aproveitou o recurso de histórias do Instagram para aparentemente criticar o relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce.

Ela é a última celebridade a comentar sobre o romance em desenvolvimento entre a popstar e o tight end da NFL, que veio a público no Chefes de Kansas City‘conquistar o Ursos de Chicago.

O homem de 39 anos republicou um tweet do Twitter.com que dizia: “Desejo Taylor Swift estava apaixonado por um cientista climático.”

O autor do tweet, Katja Herbersexplicou em sua página X (antigo Twitter) o que ela quis dizer com sua mensagem.

“Taylor se juntaria a seu cientista em uma manifestação final sobre combustíveis fósseis e o mundo seria salvo”, escreveu ela, referindo-se à influência Rápido tem em seus fãs.

O interesse do romance em desenvolvimento de Swift

Desde que namorou o Chefes jogador, KelceAs vendas de camisas dispararam 400% em dois dias.

Os Swifties chegaram a Kansas City na esperança de vislumbrar a estrela que permite que as empresas locais aproveitem a oportunidade de marketing.

E a NFL também endossou a estrela, escrevendo: “O Chefes estão 2-0 como Swifties”, embora desde então tenham retirado a biografia do Instagram.

Travis Kelce comemora aniversário com amigos, Taylor Swift não entra no corte

Jason Kelcebrincou durante o podcast “New Heights” que eles foram “colocados no mapa” graças a Rápido.

Com quem os Chiefs jogarão a seguir?

O Chefes jogue isso Minnesota Vikings no US Bank Stadium no domingo, com o objetivo de melhorar seu recorde para quatro vitórias e derrotas.