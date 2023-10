Ontex Brasil disponibiliza EMPREGOS presenciais e REMOTOS

A Ontex, empresa multinacional do segmento de produção de soluções em higiene pessoal para bebês, mulheres e adulto, está com ótimas oportunidades ABERTAS em solo brasileiro. Com isso, se você quer um novo emprego, verifique a lista abaixo de cargos disponíveis:

Analista de BI Comercial SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de FP&A – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Auxiliar de Meio Ambiente – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Banco de Talentos – Senador Canedo – GO – Banco de Talentos;

Coordenador de Aplicações/Sistemas – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Especialista de Trade Marketing – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo de Vendas – Pernambuco – Trabalho Remoto – Efetivo;

Jovem Aprendiz (Vespertino) – RH – Senador Canedo – GO – Aprendiz;

Operador de Empilhadeira – Goiânia – GO – Temporário;

Promotor (a) de Merchandising – Diadema / São Bernardo – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Merchandising – Natal – RN – Efetivo;

Promotor (a) de Merchandising – São Paulo – SP (Região de Santana) – Efetivo.

Mais sobre a Ontex

Sobre a Ontex, podemos ressaltar que, no Brasil, a companhia está presente com marcas conhecidas pelos brasileiros, como POM POM, Turma Da Mônica Baby, Cremer, Big Fral,Sapeka e Moviment.

Só para se ter ideia do tamanho da empresa, são mais de 10.000 colaboradores nos cinco continentes, sendo que os produtos estão disponíveis em mais de 110 países. Para encerrar, vale frisar que a Ontex é líder na Capital Paulista com a Marca Pom Pom e líder de vendas no Nordeste com a Cremer.

Como efetivar a sua candidatura?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Ontex, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar, sem segredos!

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



