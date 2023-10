Opções de Haley Cavinder: estrela do NIL retorna ao baile da faculdade, entra no portal de transferência

Haley Cavinderuma das principais atletas do NIL, compartilhou uma postagem no Instagram na sexta-feira para anunciar seu retorno ao basquete universitário no quinto ano, mas não será até que a próxima temporada, que começa no próximo mês, chegue ao fim.

Cavinder, 22, e sua irmã gêmea Hanna supostamente ganhou mais de US $ 2 milhões em negócios NIL, então o dinheiro não parece ser o motivo de Haley para cancelar a aposentadoria do basquete universitário.

Em vez disso, Haley aparentemente sente falta de praticar o esporte, e seu retorno pode ser uma chance de ganhar um título nacional.

Haley entrou no portal de transferência, o que significa que as escolas entrarão em uma guerra de lances para adquirir suas habilidades, embora ela tenha a palavra final.

Opções de faculdade de Haley Cavinder

É possível que Haley se junte aos atuais campeões LSUou retorna ao Universidade de Miamimas também há outra opção.

Haley pode se juntar Caitlin Clark no Iowa. Afinal, ela é a melhor jogadora dos Cavinder Twins, com média de pontuação de dois dígitos ao longo de sua carreira.

A estrela da Divisão I deixou o basquete universitário para se juntar a Hanna no WWEque ainda parece estar no futuro, embora apenas Haley jogue NCAA de novo.