OPM COLA 2024: Quanto está aumentando o pagamento para funcionários públicos?

Thoje é o dia em que o Ajuste do custo de vida (COLA) para 2024 foi anunciado às 08h30, horário do leste, com previsões pré-data da Liga dos Idosos fixadas em 3,2%.

COLA baseia-se no Índice de Preços ao Cliente para Assalariados Urbanos e Trabalhadores de Escritório, que é usado para medir o custo dos bens e obter uma medição precisa da taxa de inflação.

É determinado com base em dados estatísticos do terceiro trimestre do exercício e é anunciado anualmente em outubro, antes de ser distribuído em janeiro seguinte. É administrado pela Administração da Previdência Social, parte do governo federal.

O que é o COLA para 2024?

O aumento do COLA para 2024 está fixado em 3,2% após 2023, que foi fixado em 8,7%.

Com base na matemática de 2023, isso significa que se uma pessoa possuir $ 10.000, seu COLA será fixado em $ 10.870 e será distribuído mensalmente pela Administração da Previdência Social. A mesma lógica se aplica à soma de 2024.

Para 2023, o benefício foi fixado em aumento de 8,7% e para 2024 aumentará mais 3,2%. No entanto, os que se reformaram pelo FERS obtiveram 7,7% em 2023 e esse número está sujeito a alterações anualmente.

Quem tem direito a um aumento em 2024?

Os funcionários públicos que são membros do Sistema de Aposentadoria de Funcionários Federais (FERS), do FERS Especial, do Sistema de Aposentadoria da Função Pública (CSRS) e do Sistema de Aposentadoria de Organização e Incapacidade (ORDS) podem esperar receber o benefício de aumento do COLA do governo dos EUA.

Os membros da FERS com menos de 62 anos não são elegíveis para o COLA, a menos que certas condições sejam atendidas.

Crianças e estudantes ainda podem ser elegíveis até 2022, juntamente com os sobreviventes.

Quando o pagamento aumentará para funcionários públicos?

O benefício será pago em janeiro de 2024, um mês após a finalização dos detalhes, em dezembro de 2023.