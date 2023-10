OPORTUNIDADE! Caixa leiloa mais de 1.400 imóveis; veja como participar

A Caixa Econômica Federal está oferecendo uma oportunidade única para quem busca adquirir imóveis a preços atrativos. Serão leiloados mais de 1.400 imóveis, entre casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos. Esses imóveis são de propriedade do banco e foram retomados após execução de contratos de financiamento nos quais houve inadimplência.

Tipos de Leilão

Os imóveis leiloados pela Caixa Econômica Federal são divididos em diferentes categorias. No primeiro bloco dos leilões, o valor do imóvel é baseado no contrato de financiamento inicial ou no seu valor venal estimado pelo poder público. Já no segundo leilão, o valor é calculado com base na dívida total do imóvel, incluindo o financiamento e outros débitos.

Além disso, há a Licitação Aberta, um processo posterior ao segundo leilão, no qual os lances dados pelos interessados são disponibilizados para visualização de todos. As disputas podem ocorrer tanto presencialmente quanto online, sendo que a modalidade online tem se tornado mais comum.

É importante ressaltar que todos os leilões e licitações são realizados exclusivamente por meio de um leiloeiro credenciado, não havendo corretor para auxiliar o comprador na tomada de decisão.

Consultando informações dos imóveis

Para obter mais informações sobre os imóveis leiloados, é necessário consultar os editais disponíveis no site da Caixa Econômica Federal. Nos editais, é possível encontrar detalhes como data, hora e local do leilão, além do site do leiloeiro responsável e a data do resultado.

Também é possível consultar os imóveis disponíveis para lances ou que estarão disponíveis em futuros certames nos sites dos leiloeiros. É importante estar cadastrado no site do administrador do leilão para participar da disputa.

Visitando os imóveis



A Caixa Econômica Federal não disponibiliza chaves para visitação dos imóveis. No entanto, caso o imóvel esteja localizado em um condomínio e esteja desocupado, é possível entrar em contato com o síndico ou administrador do condomínio para autorizar a visita.

É importante ressaltar que é possível comprar um imóvel que esteja ocupado, seja pelo primeiro comprador, inquilino ou familiar do mesmo. Porém, a desocupação do imóvel é de responsabilidade do comprador e pode exigir gastos extras. Em casos de desocupação amigável, é recomendado contar com a consultoria de um advogado para auxiliar no processo.

Verificando a ocupação do imóvel

Segundo a Caixa Econômica Federal, é possível verificar a situação do imóvel no site do banco. No entanto, pode ser difícil encontrar essa informação nos editais ou no próprio site. Recomenda-se entrar em contato com o leiloeiro responsável ou buscar o telefone do condomínio do imóvel para verificar se está ocupado ou não. Vale ressaltar que a maioria dos imóveis leiloados está ocupada.

Também é importante buscar informações sobre possíveis dívidas relacionadas ao imóvel, como IPTU, condomínio e contas de serviços essenciais. O arrematante também será responsável por essas dívidas.

Como comprar?

As vendas dos imóveis leiloados pela Caixa Econômica Federal são realizadas exclusivamente online, por meio das plataformas dos leiloeiros. Os interessados devem imputar seus lances conforme os dias e sites informados nos editais.

O pagamento é feito de forma parcelada, sendo exigido um pagamento mínimo de 5% do valor de venda como entrada, no prazo de dois dias úteis contados da homologação da proposta. As condições de pagamento de cada imóvel são informadas no edital, podendo ser à vista, aceitando financiamento pela Caixa ou utilização do FGTS.

É importante ressaltar que interessados em realizar o pagamento por meio de financiamento ou uso do FGTS devem realizar uma análise de risco de crédito e enquadramento da operação de financiamento antes da apresentação das propostas.

O boleto para o pagamento deverá ser obtido na área restrita do proponente vencedor, no website da Caixa Econômica Federal, após a homologação da venda ou no ato da apresentação da proposta, nos casos de Venda Direta Online.

Realize um excelente negócio com planejamento

Participar dos leilões da Caixa Econômica Federal pode ser uma excelente oportunidade para adquirir imóveis com preços atrativos. É importante estar atento aos editais, consultar as informações dos imóveis, verificar a ocupação e possíveis dívidas, e realizar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas. Com planejamento e cuidado, é possível realizar um excelente negócio. Aproveite essa oportunidade e encontre o imóvel dos seus sonhos!