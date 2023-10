A Caixa Econômica Federal acaba de lançar uma nova opção de crédito para os cerca de 18 milhões de beneficiários do Bolsa Família, tornando possível solicitar empréstimos diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Caixa Tem: oportunidade de crédito para beneficiários do Bolsa Família

Essa iniciativa representa um esforço conjunto entre a Caixa e o Governo Federal para impulsionar a economia nacional. Confira os detalhes desse novo serviço de empréstimo, quem pode solicitá-lo e quais são as condições envolvidas.

Critérios de elegibilidade

O empréstimo do Bolsa Família pelo Caixa Tem foi projetado para ser acessível. Contudo, o Governo Federal estabeleceu alguns critérios para garantir que essa oferta não contribua para um aumento do endividamento no país.

Em suma, existem dois grupos de beneficiários que podem solicitar o empréstimo:

Empréstimo Caixa Tem para Pessoa Física (incluindo negativados)

Para se qualificar, o beneficiário precisa atender aos seguintes requisitos:

Não ter dívidas bancárias superiores a R$ 3 mil reais.

A contratação pode ser de R$ 300,00 a R$ 1.000,00, dependendo da capacidade de pagamento.

As taxas de juros variam de 1,95% a 3,60% ao mês.

O pagamento pode ser feito em parcelas que variam de 12 a 24 meses.

Empréstimo Caixa Tem para Microempreendedores Individuais (MEIs)

Os MEIs também podem aproveitar essa oportunidade, desde que cumpram os seguintes critérios:



Não possuir dívidas bancárias superiores a R$ 3 mil reais.

O valor do crédito varia de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00, dependendo da capacidade de pagamento.

As taxas de juros variam de 1,99% a 3,60% ao mês.

O parcelamento é oferecido em 18 a 24 meses.

Limites e condições

Em suma, é importante notar que o limite de empréstimo pelo Caixa Tem depende do grupo de beneficiários:

Para empreendedores Pessoa Física, o limite é de até R$ 1 mil.

Já para Microempreendedores Individuais (MEIs), o limite pode chegar a até R$ 3 mil.

Taxas e custos

As condições para os empréstimos pelo Caixa Tem incluem:

Prazo de pagamento de 18 a 24 meses.

Taxas de juros que podem chegar a até 3,99% ao mês.

Essas taxas e condições já estão definidas e podem ser acessadas exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem.

Uma interessante oportunidade de crédito

Em resumo, a disponibilidade de empréstimos pelo Caixa Tem oferece uma oportunidade valiosa para os beneficiários do Bolsa Família e MEIs impulsionarem suas finanças.

No entanto, é fundamental que os beneficiários considerem suas condições financeiras e necessidades antes de solicitar o empréstimo, garantindo que possam cumprir com os termos estabelecidos e evitar o endividamento excessivo.

Contudo, é aconselhável buscar orientação financeira, se necessário, para tomar decisões informadas. Essa iniciativa do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal tem o potencial de contribuir positivamente para a economia e para o bem-estar financeiro de muitos brasileiros.

O que analisar antes de pedir um empréstimo?

Avalie cuidadosamente os motivos pelos quais precisa do empréstimo. Desse modo, certifique-se de que seja realmente necessário para uma despesa essencial, como uma emergência médica, educação ou consolidação de dívidas. Evite empréstimos para gastos supérfluos.

Valor do empréstimo

De modo geral, determine o valor exato para sua necessidade. Evite pedir mais dinheiro do que realmente necessita, pois isso pode levar a um endividamento excessivo. Além disso, analise sua capacidade de pagamento. Dessa forma, calcule quanto pode alocar mensalmente para o pagamento do empréstimo, levando em consideração sua renda, despesas fixas e variáveis.

Considere o período de pagamento do empréstimo. Prazos mais longos podem resultar em parcelas menores, mas também em juros totais mais altos. Escolha um prazo que seja compatível com sua capacidade de pagamento.

Por fim, crie um plano de pagamento sólido e realista para o empréstimo. Em resumo, é viável que mantenha o compromisso de fazer os pagamentos em dia e não gaste o dinheiro emprestado de maneira irresponsável.