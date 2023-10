Oportunidade! Empresa anuncia VAGAS DE EMPREGO para 6 estados do Brasil; Confira!

Uma empresa anuncia vagas de emprego para seis estados do Brasil. As oportunidades são para vários cargos e áreas diferentes. Esta é uma excelente chance para entrar no mercado de trabalho.

Vale lembrar que as vagas são para Cargill.

Vagas de emprego

A Cargill está lançando seu programa de trainee, visando atrair novos talentos capazes de ocupar posições estratégicas que atendam às necessidades de crescimento e funções da empresa. O programa tem duração de 12 meses, nos quais os candidatos selecionados terão a oportunidade de trabalhar em áreas estratégicas da Cargill.

O processo seletivo da Cargill é direcionado a recém-formados, com até dois anos de graduação, e as áreas de atuação variam de acordo com a vaga disponível.

É desejável que os candidatos possuam experiência prévia, seja em estágios, voluntariado ou atividades acadêmicas. Além disso, é fundamental ter proficiência em inglês e conhecimento do pacote office (Word, Excel e PowerPoint).

A carga horária é integral, e os candidatos devem estar dispostos a se mudar para outra cidade ou estado, dependendo da vaga.

Vale ressaltar que o programa de trainee da Cargill também está aberto a estrangeiros, desde que apresentem um passaporte com visto de trabalho regularizado.

Vale lembrar que as chances são para os estados de São Paulo, Pará, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. As inscrições serão aceitas até o dia 10 de novembro.



Remuneração e benefícios

Os aprovados receberão benefícios como:

participação nos lucros e resultados, assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição ou refeitório, vale-transporte ou fretado, vale-alimentação, cesta de Natal e gympass.

Lembrando que alguns benefícios podem mudar conforme a localidade das vagas de emprego.

Durante nove meses, os trainees terão uma experiência de aprendizado dividida em três partes: trabalho prático, orientação por meio de mentoria e coaching, e treinamentos formais. Durante esse tempo, eles terão a chance de experimentar diferentes funções, receber orientações sobre a cultura da Cargill, ampliar suas redes de contatos e aprender habilidades técnicas e comportamentais importantes. Como participar destas vagas de emprego Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de novembro através do link . As etapas do processo seletivo incluem assessments online, painel e entrevista com os gestores da Cargill. O programa terá início em janeiro de 2024.

Mais vagas

Há vagas para estudantes. As chances ofertadas são do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para vários cargos.

Ao todo são 46 vagas. Vagas para estudantes As oportunidades são para os seguintes cargos: Administração

Ciências Contábeis

Ciências de Dados

Direito

Economia

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Jornalismo

Sistemas de Informação

Tecnologia da Informação

Tecnólogo em Transportes Terrestres Os candidatos às vagas para estudantes que forem escolhidos para essas vagas terão uma carga de trabalho de 30 horas por semana e receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 787,58 por mês. É uma chance incrível de ganhar experiência enquanto ainda está estudando. Os aprovados nas vagas para estudantes receberão os seguintes benefícios: Auxílio Transporte no valor de R$ 17,60 por dia estagiado.

Auxílio Refeição no valor de R$ 1.320,00.

Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.380,00. Como se inscrever nas vagas para estudantes Os interessados deverão se inscrever até o dia 09 de outubro para se inscreverem no processo seletivo. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do portal do CIEE, acessando o seguinte link: Inscrições no CIEE. Outras vagas Há vagas abertas no mercado de trabalho. O importante é que o interessado busque o cargo e conheça mais a empresa na qual deseja ser inserido. As chances são para vários cargos, atualmente, estão disponíveis novas 108 vagas. Sobre as vagas Desta vez, as chances são do PAT-Jaú- Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jaú, São Paulo O processo seletivo do PAT Jaú SP apresenta uma variedade de vagas, cada uma com requisitos específicos a serem atendidos pelos candidatos. No momento, o processo seletivo do PAT Jaú SP oferece oportunidades em diversos setores de atuação, incluindo: Abastecedor de linha de produção

Açougueiro

Agente de segurança

Agente de vendas e serviços

Ajudante de estrutura metálicas

Alimentador de linha de produção

Almoxarife

Auxiliar administrativo

Auxiliar de cozinha (sorveteria)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Auxiliar de dobrador (metais)

Auxiliar de linha de produção (fábrica de aquários)

Auxiliar de linha de produção (injetora)

Auxiliar de linha de produção (reciclagem)

Auxiliar de manutenção

Auxiliar financeiro Borracheiro

Caseiro

Consultor

Cortador de calçados

Cozinheiro(a)

Eletricista de autos

Empregada doméstica

Estoquista

Farmacêutico

Faxineiro

Funileiro

Inspetor de qualidade

Inspetor de tráfego rodoviário

Jardineiro

Lixador de calçados

Marceneiro

Mecânico de auto em geral

Mecânico de automóveis

Mecânico de manutenção de máquinas

Montador de calçados

E muitas outras posições. Cada uma dessas oportunidades possui critérios específicos de elegibilidade, os quais são detalhados no edital do processo seletivo. Os candidatos interessados em participar desse processo devem consultar o edital para obter informações completas sobre os requisitos e procedimentos de candidatura.