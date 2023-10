OPORTUNIDADE para você que SONHA em trabalhar na DISNEY!

Estão oficialmente abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Walt Disney Company. O anúncio da abertura das vagas foi feito pela própria subsidiária da empresa no país. A ideia é que o período de estágio seja de 24 meses, com os trabalhos sendo iniciados apenas em janeiro de 2024.

Mas calma. As vagas de estágio não são abertas para trabalhos em castelos e nem em reinos encantados, mas no escritório da empresa, localizado na cidade de São Paulo. Pessoas de outros estados podem se candidatar, mas em caso de seleção, elas precisam trabalhar de maneira presencial.

Quais são as áreas aceitas?

De acordo com as informações oficiais, a Walt Disney Company está oferecendo vagas para as seguintes áreas:

Entretenimento (Operações de Vendas Publicitárias, Serviços Criativos, Midia Digital, Jurídico, Marketing, Programação e Relações Públicas);

(Operações de Vendas Publicitárias, Serviços Criativos, Midia Digital, Jurídico, Marketing, Programação e Relações Públicas); Esportes (Digital, Marketing, Produção/Jornalismo, Programação e Tecnologia/Engenharia);

(Digital, Marketing, Produção/Jornalismo, Programação e Tecnologia/Engenharia); Produtos de Consumo (Vendas e Desenvolvimento Criativo e de Produto).

Quais são os benefícios?

Abaixo, você pode conferir a lista completa de benefícios destinados aos estagiários que serão selecionados para as suas respectivas vagas:

Vale-Transporte;

Assistência médica e odontológica;

Curso de idiomas;

Vale-Refeição;

Bolsa Auxílio;

Horário flexível;

Ingresso gratuito para os parques Disney;

Desconto em produtos Disney;

Gympass;

Horário Flexível;

Day off para estudos e aniversário.



Você também pode gostar:

Quem pode se inscrever nas vagas de estágio?

Segundo a empresa, estas vagas de estágio estão sendo destinadas para as pessoas que estão cursando os últimos dois anos de graduação relacionados às respectivas áreas de atuação. A formatura precisa ser prevista para o mês de dezembro de 2025.

Outra exigência feita pela empresa é que o candidato precisa ter habilidade reconhecida com o pacote Microsoft Office. Além disso, ele também precisa ter disponibilidade para trabalhar 30 horas por semana na cidade de São Paulo.

No caso específico da área de esportes, ele também precisa ter disponibilidade para trabalhar em alguns finais de semana.

Qual o salário?

A Walt Disney Company ainda não informou qual será o salário pago para os estagiários da companhia. Vale sempre frisar que nenhuma empresa é obrigada a pagar salário para os seus estagiários. De todo modo, a expectativa é de que a marca opte por pagar algum valor mensal, para além dos benefícios já citados neste artigo.

Como realizar a inscrição?

Acredita que se encaixa nas regras acima e que este estágio é para você? Então é hora de se inscrever no processo. De acordo com as informações oficiais, o processo de inscrição estará aberto até a próxima sexta-feira (20), no site oficial da Disney na internet.

O processo de seleção vai contar com diversas fases, que incluem triagem de perfis, desafios, dinâmicas de grupos, além de entrevistas individuais.

Veja no cronograma abaixo:

16 a 20 de Outubro : Lançamento do Programa

: Lançamento do Programa 20 a 27 de Outubro : Triagem de Perfis

: Triagem de Perfis 30 de Outubro a 13 de Novembro : Desafio

: Desafio 22 a 28 de Novembro : Dinâmicas em Grupo

: Dinâmicas em Grupo 23 a 29 de Novembro : Entrevistas Individuais

: Entrevistas Individuais 22 de Janeiro: Início do Programa

Disney 100 anos

A Disney é uma das maiores marcas do ramo do entretenimento em todo o mundo. Em 2023, a gigante está completando 100 anos de idade. Nesta semana, o estúdio lançou um curta-metragem de nove minutos. Na produção, todos os seus principais personagens participam de um desfile animado.

No vídeo, é possível ver personagens marcantes como ratinho Mickey, a princesa Elsa, o Pateta e até mesmo o Capitão Gancho. O nome do curta é “Era Uma Vez Um Estúdio”, e já pode ser visto na plataforma de streaming Disney+.

“Foi como montar o quebra-cabeça mais difícil da sua vida”, resume Trent Corey, codiretor da produção. Ele revela que a produção foi feita em dois anos. “Queríamos que todos os personagens se parecessem e tivessem a mesma voz que em seus filmes originais”, acrescenta o cocriador Dan Abraham.