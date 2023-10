Oportunidade! Processo seletivo anuncia 10 MIL VAGAS para estudantes

O primeiro programa é o Estágio 2024, voltado para estudantes do ensino superior de diversas áreas, como Administração de Empresas, Matemática, Física, Estatística, Tecnologia, Engenharias, Marketing, Ciências Contábeis, Jornalismo, Psicologia e áreas relacionadas.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando no período noturno e com formação prevista entre julho de 2025 e dezembro de 2026. Os estagiários devem ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia em São Paulo/SP.

Os benefícios do processo seletivo oferecidos incluem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 3.055,45, vale-refeição de R$ 1.060,84, vale-alimentação de R$ 835,99, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, day off no aniversário, além de acesso ao Gympass/Totalpass.

O segundo programa é o Estágio de Férias, que é direcionado a estudantes que estejam cursando a partir do 2º período de graduação. Esse programa ocorrerá durante as férias e requer que o estagiário esteja disponível para trabalhar presencialmente no escritório em São Paulo/SP por 30 horas semanais, a partir do dia 8 de janeiro.

Os benefícios para o Estágio de Férias incluem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2,4 mil, vale-refeição de R$ 1.014,42 e vale-transporte.

Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever nos Programas de Estágio do Banco PAN, o regular e de férias, até o final deste mês, dia 30 de outubro, através do link do processo seletivo.

Demais chances

A multinacional Pirelli está com inscrições abertas para o seu programa de estágio, oferecendo oportunidades tanto em São Paulo quanto na Bahia. Este programa, que já conta com mais de 40 anos de história, busca o desenvolvimento de jovens talentos.

Os estagiários selecionados terão acesso a uma série de treinamentos abrangendo ferramentas técnicas essenciais, como Excel e Power Point, bem como sistemas internos da empresa.

Além disso, eles serão envolvidos em projetos de melhoria, participarão de treinamentos comportamentais, assistirão a sessões ao vivo sobre tópicos atuais e participarão de discussões em grupo.

Para se candidatar neste processo seletivo, é necessário estar cursando o ensino superior ou técnico, com previsão de formatura a partir de junho de 2025. Os candidatos devem estar disponíveis para estagiar por dois anos. O conhecimento de inglês é um requisito obrigatório para algumas posições, e habilidades em espanhol e italiano podem ser vantajosas durante o processo seletivo.

Chances do processo seletivo

As oportunidades de estágio estão disponíveis em diversas localidades, incluindo Feira de Santana/BA, Campinas/SP, Elias Fausto/SP, Barueri/SP, Cabreúva/SP, São Bernardo do Campo/SP, além de vários bairros em São Paulo/SP, como Barra Funda.

Como se inscrever neste processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de novembro por meio deste link.

As etapas de seleção estão repletas de desafios estimulantes e oportunidades únicas para aprimorar suas habilidades. Você terá acesso a treinamentos técnicos e comportamentais, participará de projetos de melhoria e se envolverá em discussões de grupo que vão ampliar seus horizontes.