Organizações judaicas apoiam Kylie Jenner por postagem excluída em Israel, envergonhem seus críticos

Como informamos, Kylie compartilhou e excluiu uma postagem do StandWithUs na manhã de domingo, após o ataque terrorista mortal do Hamas… ela republicou uma imagem da bandeira israelense com a legenda: “Agora e sempre, estamos com o povo de Israel!”

A organização judaica diz que os terroristas do Hamas estão a usar as redes sociais para mostrar a sua “pura barbárie”… e sente que as celebridades com muitos seguidores deveriam usar as suas plataformas para reagir com mensagens de amor, apoio e solidariedade para com Israel.