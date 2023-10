Origem do horário de verão: Por que foi criado o horário de verão?

DO horário de verão (DST) faz parte de nossas vidas há mais de um século. Em 2023, começou no dia 12 de março e termina no dia 5 de novembro, quando “recuamos”.

O objetivo principal do horário de verão é aproveitar melhor a luz do dia e economizar energia.

A origem do horário de verão é antiga, pois foi implementado pela primeira vez em Thunder Bay, Canadá, em 1908 e posteriormente adotado por outras nações, incluindo a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.

A origem do horário de verão nos EUA

No Estados Unidos, o horário de verão foi introduzido em 1918 como parte do Standard Time Act. No entanto, nem todo mundo gosta desse ajuste semestral do relógio.

Dois estados, Arizona e Havaí, há muito optaram por não adotar o horário de verão e, em 2022, o Senado aprovou a Lei de Proteção ao Sol para tornar o horário de verão permanente, mas a Câmara dos Representantes não votou.

Em 2023, senador Marco Rubio reintroduziu o projeto de lei, levantando a possibilidade de acabar com a prática de mudança de relógio.

O movimento para acabar com o horário de verão não se limita aos Estados Unidos, como também está acontecendo na União Europeia.

Embora o Parlamento da UE tenha votado em 2018 para eliminar a mudança semestral do relógio, as negociações no Conselho da UE ainda não começaram.

O que aconteceria se nos livrássemos do horário de verão?

O movimento para eliminar o horário de verão reflete o desejo de um sistema de horário mais estável e consciente da saúde.

Embora o horário de verão tenha proporcionado benefícios no passado, os riscos para a saúde e os custos económicos associados levantaram questões sobre a sua relevância contínua.

O futuro do horário de verão permanece incerto à medida que as decisões legislativas são tomadas nos Estados Unidos e em todo o mundo.

A eliminação do horário de verão (DST) nos EUA resultaria em um horário consistente ao longo do ano, levando a noites prolongadas durante o inverno e noites mais curtas no verão.

O DST promove atividades ao ar livre e tem potencial para reduzir o consumo de energia.

A abolição do horário de verão poderia proporcionar maior estabilidade horária e, ao mesmo tempo, incentivar o envolvimento ao ar livre e a conservação de energia.