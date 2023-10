Os bancos digitais NÃO querem que você saiba, MAS o PicPay está oferecendo DINHEIRO EXTRA

A plataforma PicPay continua impressionando seus clientes com mais uma novidade surpreendente. Neste momento, a fintech revelou uma oferta especial: um acréscimo de R$ 700, disponível para um conjunto particular de usuários que satisfazem os requisitos definidos.

Esse montante está disponível para retirada a qualquer momento por aqueles que atendem aos critérios estipulados, como citado. Assim, para conhecer os pormenores desta oportunidade excepcional do PicPay continue com a leitura.

Clientes do PicPay terão acesso a R$ 700

O PicPay continua avançando em seu ambiente totalmente digital, ganhando uma base de seguidores cada vez mais vasta e leal. E isso acontece graças às funcionalidades e oportunidades que oferece aos mesmos.

Nesta ocasião, a fintech deixou seus utilizadores surpresos ao revelar um presente exclusivo: um adicional de R$ 700, acessível para um grupo específico de clientes. Esse montante pode ser retirado a qualquer instante pelos clientes que cumprem os requisitos.

Como garantir o montante do banco digital

Para adquirir o benefício de R$ 700 oferecido pelo PicPay, é essencial participar da promoção que envolve o fracionamento de boletos por meio do aplicativo. Nesta campanha promocional, os clientes da instituição desfrutam de um reembolso de 5% ao dividir boletos.

Isso implica que, a cada fatura parcelada dentro dessa oferta, o limite máximo de reembolso pode atingir até R$ 700. Consequentemente, para usuários que gastam R$ 14 mil na fatura de seu cartão de crédito, a bonificação se torna acessível.

Para obter essa renda suplementar, basta dividir o pagamento das faturas e outras transações com o cartão de crédito do aplicativo em, pelo menos, duas prestações. O valor do reembolso é depositado diretamente na conta do usuário em até 48 horas após a operação.



Regras são importantes

É relevante observar que esta oferta não permite acumulação. Ademais, o reembolso não está apto para ser retirado ou transferido para diferentes contas bancárias. Isso significa que o dinheiro somente é empregável dentro do aplicativo exclusivo da fintech.

Uma vez que esta oferta é direcionada exclusivamente a um conjunto específico de clientes, apenas aqueles que receberam comunicação direta da parte do PicPay têm permissão para ingressar e usufruir do bônus.

A promoção é válida unicamente para os usuários que tenham recebido comunicação diretamente do PicPay. Promoção vigente até as 23:59 do dia de recebimento deste comunicado.

Se você recebeu a notificação mencionada acima, isso indica que foi selecionado pelo PicPay para participar e receber o reembolso. Para garantir que a plataforma possa entrar em contato com você, assegure-se de manter seu aplicativo atualizado por meio da loja de aplicativos digital de sua preferência.

PicPay Card

O cartão de crédito do PicPay, disponibilizado desde o início de agosto, tem um serviço exclusivo. Ele permite que os usuários convertam instantaneamente qualquer saldo presente em suas contas ou no Cofrinho em um limite de crédito. Esta funcionalidade torna possível para qualquer pessoa adquirir um cartão, ampliando o acesso a serviços financeiros e promovendo a inclusão financeira.

O funcionamento do PicPay Card com Limite Garantido é simples e intuitivo. O limite de crédito é construído pelo próprio cliente, utilizando o dinheiro guardado na conta que rende. Este saldo pode ser utilizado como limite de crédito do cartão, permitindo ao titular efetuar compras e transações com a flexibilidade de ter até 40 dias para quitar a fatura. Durante este período, o valor correspondente à compra é reservado e mantido, rendendo a uma taxa de 102% do CDI em todos os dias úteis.

Além disso, o cartão pode ser utilizado em mais de 300 lojas parceiras do PicPay Shop, possibilitando aos usuários receber até 25% de cashback em suas compras. Após a solicitação, o cartão virtual já pode ser utilizado, mesmo antes da entrega do cartão físico, otimizando o tempo dos usuários e proporcionando comodidade.