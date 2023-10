Os Bills marcam todos os 14 pontos no quadro final, fazem uma resistência dramática no final dos Giants

Josh Allen supervisionou pacientemente duas longas tentativas de pontuação no segundo tempo, culminadas por um passe para touchdown de 15 jardas para Quinton Morris com 3:58 restantes, e o Notas de búfalo derrotou os pouco tripulados, mas corajosos Gigantes de Nova York 14-9 no domingo à noite.

O que se previa ser um Contas a explosão se transformou em um thriller completo, jarda por jarda, fragmentado e ocasionalmente desleixado que não foi decidido até a jogada final e em uma queda indefinida.

Gigantes quarterback Tirod TaylorO passe para a end zone falhou Darren Walleras pontas dos dedos voltadas para o primeiro gol do 1. Nova Iorque teve uma chance extra depois do linebacker Terrel Bernardo foi sinalizado por interferência defensiva em um passe destinado a Waller quando o tempo expirou na terceira para 5 das 10 de Buffalo.

Búfalo sobrevive

O Contas (4-2) resistiram, mas por pouco, na partida, eles superaram a exclusão no primeiro tempo de um jogo pela primeira vez desde o final da temporada de 2019 – uma derrota por 13-6 para o Jatos de Nova Yorkno qual Búfalo descansado Allen e seus titulares depois de já terem garantido uma vaga nos playoffs. E Buffalo superou duas reviravoltas no primeiro tempo – recebedor Gabe Davis‘ perdeu o fumble e uma interceptação de Allen – o que levou ao Gigantes seguindo em frente Graham Gano acertando field goals de 29 e 43 jardas.

Os Giants (1-5) perderam sua quarta consecutiva em um jogo que terminou cada tempo com um drive parando no 1 de Buffalo.

A seguir

Gigantes: Hospede o Comandantes de Washington no domingo.

Contas: No Patriotas da Nova Inglaterra no domingo.